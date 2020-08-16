ترامب: "سألقي نظرة" على إمكانية العفو عن سنودن

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنه يفكر في إصدار عفو عن إدوارد سنودن، المتعاقد السابق بوكالة الأمن القومي، والذي هزت تسريباته المثيرة أوساط المخابرات الأميركية في 2013.



وقال ترامب للصحفيين في ناديه للغولف في بيدمنستر بولاية نيوجيرزي "سأبدأ في النظر في ذلك".



وأشار إلى أن "الناس من اليسار واليمين، اختلفوا بشأن سنودن"، مضيفاً أنه يبدو ذلك قراراً ليس عليه إجماع.



وأثارت تسريبات سنودن فضيحة في الولايات المتحدة حول مدى ونطاق المراقبة الأميركية للأميركيين، والأشخاص في الخارج.



وسنودن مطلوب في الولايات المتحدة، بتهم تجسّس وسرقة أسرار دولة، وهي جرائم تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 30 عاماً.



وخلال الحملة الانتخابية في 2016 وصف ترامب سنودن بـ"الخائن" ووعد بـ"التعامل معه بقسوة" إذا ما انتخب رئيساً.