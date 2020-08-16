لبنان.. جعجع: على البعض تخفيف "عنترياته" وتهديداته

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رام الله - دنيا الوطن

تمنى رئيس حزب القوات اللبنانيّة، سمير جعجع على "البعض تخفيف عنترياته وتهديداته"، مذكراً الجميع بأنه "عبر تاريخ لبنان لم يستطع أحد إخضاع الشعب اللبناني".



كلام جعجع، جاء في تصريح له عقب لقائه وعقيلته النائبة ستريدا جعجع، البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في الديمان.



وعن انفجار مرفأ بيروت، قال جعجع: "سنبدأ انطلاقاً من يوم الإثنين المقبل جمع التواقيع على عريضة نيابيّة للطلب من الحكومة اللبنانيّة، اعتماد لجنة تحقيق دوليّة في هذه الجريمة، وسنعمد إلى إرسال هذه العريضة في الوقت نفسه إلى الأمم المتحدة".



وتطرّق جعجع الى مسألة تأليف الحكومة العتيدة، لافتاً إلى "أننا لا نعتقد أن أي حكومة يمكن أن تكون هي الحل في الوقت الراهن بوجود المجموعة الحاكمة على ما هي عليه، وطالما أنه يتم السعي إلى تشكيل حكومة جديدة، وإذا كان هناك من أمل لأي حكومة أن تنجز أي شيء يذكر، فهي حتماً حكومة مستقلين تماماً، ونحن ضد حكومة أقطاب أو حكومة وحدة وطنيّة بشكل كليّ وكامل على الرغم من تمسكنا بالوحدة الوطنيّة".



وأعاد جعجع التشديد على أن "ما ينبغي القيام به هو تشكيل حكومة مستقلين، ولكن بالفعل مستقلين لا أن تكون كالحكومة المستقيلة، التي كانت مستقلة في الظاهر فحسب".



ورأى جعجع، أن "الحل الفعلي يكمن في تقصير ولاية مجلس النواب الحالي، لذلك سنعمل على تقصير ولاية هذا المجلس وسنقدّم نهار الاثنين باسم تكتل الجمهوريّة القويّة، اقتراح قانون لتقصير ولاية المجلس".