أبو ردينة: القيادة الفلسطينية تجتمع قريباً لاتخاذ خطوات رداً على الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، اليوم الأحد: إن القيادة الفلسطينية، ستجتمع قريباً، لاتخاذ خطوات، رداً على الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي.
قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، اليوم الأحد: إن القيادة الفلسطينية، ستجتمع قريباً، لاتخاذ خطوات، رداً على الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي.
وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن القيادة الفلسطينية، ستجتمع خلال أيام قليلة، لاتخاذ عدة خطوات؛ رداً على الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي، والذي ينص على تطبيع العلاقات بين الجانبين.
يتبع..
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