أبو ردينة: القيادة الفلسطينية تجتمع قريباً لاتخاذ خطوات رداً على الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي





وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن القيادة الفلسطينية، ستجتمع خلال أيام قليلة، لاتخاذ عدة خطوات؛ رداً على الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي، والذي ينص على تطبيع العلاقات بين الجانبين.





يتبع..

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، اليوم الأحد: إن القيادة الفلسطينية، ستجتمع قريباً، لاتخاذ خطوات، رداً على الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي.