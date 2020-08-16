رئيس (موساد) يتوجه لأبو ظبي لبلورة تفاصيل اتفاقية السلام مع إسرائيل



ونقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان) عن مصدر إماراتي رسمي قوله: إن النية تتجه إلى فتح سفارتين لدى الجانبين، فور توقيع الاتفاقية باعتبار هذه الخطوة تجسيداً للتطبيع، مشيراً مع ذلك إلى أنه من البديهي بالنسبة للطرفين، ألا تفتح سفارة الإمارات في القدس.





وفي السياق، أعلنت شركة (أبيكس) الإماراتية عن توقيع اتفاق تجاري استراتيجي في العاصمة أبوظبي، مع مجموعة "تيرا" الإسرائيلية، سعياً لتطوير وتعزيز الأبحاث والدراسات الخاصة بفيروس (كورونا).



وخلال مراسم التوقيع، قال رئيس مجلس إدارة أبيكس، خليفة يوسف خوري: إن هذا التعاون، يشكل باكورة الأعمال لفتح التجارة والاقتصاد والشراكة الفعالة بين قطاعات الأعمال الإماراتية والإسرائيلية، لما فيه "المنفعة والخير وخدمة الإنسانية"، وفق ما نقلت (مكان).

وأضاف المصدر: أن العلاقات بين الجانبين، سيتم تطويرها في عدة مجالات هي: التعاون الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي والطبي والثقافي في المرحلة الأولى، مما سيؤدي حتماً الى إقامة علاقات دبلوماسية.