رئيس (موساد) يتوجه لأبو ظبي لبلورة تفاصيل اتفاقية السلام مع إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
من المتوقع، أن يتوجه رئيس جهاز (موساد) الإسرائيلي، يوسي كوهين، اليوم، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، للقاء ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بغية بلورة تفاصيل اتفاقية السلام، التي سيتم توقيعها بين الجانبين.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان) عن مصدر إماراتي رسمي قوله: إن النية تتجه إلى فتح سفارتين لدى الجانبين، فور توقيع الاتفاقية باعتبار هذه الخطوة تجسيداً للتطبيع، مشيراً مع ذلك إلى أنه من البديهي بالنسبة للطرفين، ألا تفتح سفارة الإمارات في القدس.
من المتوقع، أن يتوجه رئيس جهاز (موساد) الإسرائيلي، يوسي كوهين، اليوم، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، للقاء ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بغية بلورة تفاصيل اتفاقية السلام، التي سيتم توقيعها بين الجانبين.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان) عن مصدر إماراتي رسمي قوله: إن النية تتجه إلى فتح سفارتين لدى الجانبين، فور توقيع الاتفاقية باعتبار هذه الخطوة تجسيداً للتطبيع، مشيراً مع ذلك إلى أنه من البديهي بالنسبة للطرفين، ألا تفتح سفارة الإمارات في القدس.
وأضاف المصدر: أن العلاقات بين الجانبين، سيتم تطويرها في عدة مجالات هي: التعاون الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي والطبي والثقافي في المرحلة الأولى، مما سيؤدي حتماً الى إقامة علاقات دبلوماسية.
وخلال مراسم التوقيع، قال رئيس مجلس إدارة أبيكس، خليفة يوسف خوري: إن هذا التعاون، يشكل باكورة الأعمال لفتح التجارة والاقتصاد والشراكة الفعالة بين قطاعات الأعمال الإماراتية والإسرائيلية، لما فيه "المنفعة والخير وخدمة الإنسانية"، وفق ما نقلت (مكان).
وفي السياق، أعلنت شركة (أبيكس) الإماراتية عن توقيع اتفاق تجاري استراتيجي في العاصمة أبوظبي، مع مجموعة "تيرا" الإسرائيلية، سعياً لتطوير وتعزيز الأبحاث والدراسات الخاصة بفيروس (كورونا).
وخلال مراسم التوقيع، قال رئيس مجلس إدارة أبيكس، خليفة يوسف خوري: إن هذا التعاون، يشكل باكورة الأعمال لفتح التجارة والاقتصاد والشراكة الفعالة بين قطاعات الأعمال الإماراتية والإسرائيلية، لما فيه "المنفعة والخير وخدمة الإنسانية"، وفق ما نقلت (مكان).
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