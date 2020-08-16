الجهاد الإسلامي تُعلّق على استئناف فعاليات "الإرباك الليلي" شرقي غزة

وأفادت وزارة الصحة بغزة، بوصول مجمع الشفاء الطبي، إصابتين، نتيجة تعرضها للرصاص الحي من قبل الاحتلال الإسرائيلي، خلال فعاليات الإرباك الليلي، التي انطلقت الليلة، في موقع ملكة شرقي مدينة غزة.





وأشارت الوزارة في تصريح لها، إلى أن إحدى الإصابتين في البطن، والثانية في الأطراف السفلية.



