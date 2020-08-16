الجهاد الإسلامي تُعلّق على استئناف فعاليات "الإرباك الليلي" شرقي غزة
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، د. يوسف الحساينة: إن الشباب الثائر على حدود قطاع غزة، يقف بصدوره العارية أمام الأسلاك الشائكة لـ "يسقطوا وهم التطبيع وخرافة السلام المدنس مع العدو الصهيوني".
وأضاف في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "بطريقتهم وعبقريتهم وعنفوانهم، الشباب الفلسطيني الثائر، والمتواجد حتى ساعات متأخرة من الليل أمام الأسلاك الشائكة، وأمام جنود العدو المدججين بكل أدوات القتل، يسقطون وهم التطبيع وخرافة السلام المدنس مع الكيان الغاصب".
وأوضح الحساينة، أن الثائرين، وبصدورهم العارية وقلوبهم المتقدة إيماناً ويقيناً بالنصر وعقولهم المشتعلة بالإيمان والوعى، يضربون المؤامرة ويُؤكدون للعالم المتواطئ بصمته على جرائم العدو وأنظمة التطبيع المخزي والمذل، أن الشباب الفلسطيني والعربي والمسلم، لا ينسى ولا يغفر لمن تآمر على فلسطين والقدس.
وتابع القيادي في حركة الجهاد: بوعيهم يُعيدون تصحيح المسار وتوجيه البوصلة نحو العدو المركزي والأبدي للأمة والإنسانية" متوجهًا بالتحية لشباب الوطن، وهم يتقدمون الصفوف ويُعيدون تشكيل مرحلة عنوانها "ستبقى فلسطين قضيتنا وأملنا ومحور جهادنا رغم أنف المطبعين".
قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، د. يوسف الحساينة: إن الشباب الثائر على حدود قطاع غزة، يقف بصدوره العارية أمام الأسلاك الشائكة لـ "يسقطوا وهم التطبيع وخرافة السلام المدنس مع العدو الصهيوني".
وأضاف في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "بطريقتهم وعبقريتهم وعنفوانهم، الشباب الفلسطيني الثائر، والمتواجد حتى ساعات متأخرة من الليل أمام الأسلاك الشائكة، وأمام جنود العدو المدججين بكل أدوات القتل، يسقطون وهم التطبيع وخرافة السلام المدنس مع الكيان الغاصب".
وأوضح الحساينة، أن الثائرين، وبصدورهم العارية وقلوبهم المتقدة إيماناً ويقيناً بالنصر وعقولهم المشتعلة بالإيمان والوعى، يضربون المؤامرة ويُؤكدون للعالم المتواطئ بصمته على جرائم العدو وأنظمة التطبيع المخزي والمذل، أن الشباب الفلسطيني والعربي والمسلم، لا ينسى ولا يغفر لمن تآمر على فلسطين والقدس.
وتابع القيادي في حركة الجهاد: بوعيهم يُعيدون تصحيح المسار وتوجيه البوصلة نحو العدو المركزي والأبدي للأمة والإنسانية" متوجهًا بالتحية لشباب الوطن، وهم يتقدمون الصفوف ويُعيدون تشكيل مرحلة عنوانها "ستبقى فلسطين قضيتنا وأملنا ومحور جهادنا رغم أنف المطبعين".
وأفادت وزارة الصحة بغزة، بوصول مجمع الشفاء الطبي، إصابتين، نتيجة تعرضها للرصاص الحي من قبل الاحتلال الإسرائيلي، خلال فعاليات الإرباك الليلي، التي انطلقت الليلة، في موقع ملكة شرقي مدينة غزة.
وأشارت الوزارة في تصريح لها، إلى أن إحدى الإصابتين في البطن، والثانية في الأطراف السفلية.
واستأنف شبان فلسطينيون بغزة، فعاليات الإرباك الليلي في قطاع غزة، مساء أمس، وذلك بعد أيام قليلة من استئناف إطلاق البالونات الحارقة صوب مناطق "غلاف غزة".
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