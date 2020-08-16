دولي

وفاة شقيق الرئيس الأمريكي في إحدى مستشفيات نيويورك

وفاة شقيق الرئيس الأمريكي في إحدى مستشفيات نيويورك
ترامب وشقيقه
رام الله - دنيا الوطن
توفي روبرت ترامب، شقيق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الليلة الماضية، بعد يوم واحد من زيارة الرئيس له فى مستشفى بنيويورك، دون الكشف عن سبب الوفاة.

وقال الرئيس الأمريكي،  في بيان " بقلب حزين أعلن أن أخي الرائع ، روبرت، توفي الليلة، لم يكن أخي فقط، لقد كان أعز أصدقائي، سنفتقده كثيراً، لكننا سنلتقي مرة أخرى، ذكراه ستعيش في قلبي إلى الأبد، روبرت، أحبك.. ارقد في سلام"، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.

وروبرت ترامب (71 عاماً) الشقيق الأضغر للرئيس ترامب، حيث كان يعمل مديراً تنفيذياً في قطاع الأعمال ومطوراً عقارياً.

وقام الرئيس ترامب بزيارة لرؤية أخيه المريض في مركز "وايل كورنيل" الطبي في نيويورك قبل ذهابه إلى ناديه للغولف في بيدمنستر بولاية نيوجيرزي؛ لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.

ولم يتم كشف النقاب عن سبب الوفاة، وقال ترامب للصحفيين الجمعة: إن أخاه "يمر بوقت عصيب" نتيجة مرض لم يكشف النقاب عنه.

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