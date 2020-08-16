عاجل

  • يديعوت أحرونوت: غانتس يقرر إغلاق بحر قطاع غزة للصيد كاملاً حتى إشعار آخر

  • نقيب الصيادين لـ "دنيا الوطن": زوارق الاحتلال تجبر الصيادين على مغادرة البحر

شؤون فلسطينية

رام الله: إغلاق مقر "النقل والمواصلات" الرئيسي بعد اكتشاف إصابتين بفيروس (كورونا)

رام الله: إغلاق مقر "النقل والمواصلات" الرئيسي بعد اكتشاف إصابتين بفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة النقل والمواصلات إغلاق المقر الرئيسي للوزارة في محافظة رام الله والبيرة بمنطقة الماصيون لمدة 48 ساعة اعتباراً من صباح اليوم الأحد.

وأوضحت الوزارة في بيان صدر عنها، مساء اليوم السبت، أن ذلك يأتي بعد اكتشاف إصابة اثنين من موظفيها بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).

وقالت: إن الإغلاق جاء ليتسنى لجهات الاختصاص تعقيم مقر الوزارة وإجراء الفحوصات اللازمة من قبل الطب الوقائي.

أخبار ذات صلة

بيت لحم: قرار بإغلاق مدارس بلدة نحالين بسبب تفشي وباء (كورونا)

بيت لحم: قرار بإغلاق مدارس بلدة نحالين بسبب تفشي وباء (كورونا)

قرار باستمرار إغلاق مبنى مديرية الداخلية في قلقيلية لمدة يومين

قرار باستمرار إغلاق مبنى مديرية الداخلية في قلقيلية لمدة يومين

قلقيلية: وفاة طفل (3 سنوات) من المدينة متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا)

قلقيلية: وفاة طفل (3 سنوات) من المدينة متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا)

استشهاد مواطن إثر دهسه من قبل مستوطن قرب طولكرم

استشهاد مواطن إثر دهسه من قبل مستوطن قرب طولكرم

إسرائيل تقرر إغلاق البحر أمام صيادي القطاع حتى إشعار آخر

إسرائيل تقرر إغلاق البحر أمام صيادي القطاع حتى إشعار آخر

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأحد

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأحد

حماس: استهداف الاحتلال للمتظاهرين السلميين وإصابة عدد منهم تجرؤ على الدم الفلسطيني

حماس: استهداف الاحتلال للمتظاهرين السلميين وإصابة عدد منهم تجرؤ على الدم الفلسطيني

استمرار الأجواء الحرارة.. تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين حتى يوم الأربعاء

استمرار الأجواء الحرارة.. تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين حتى يوم الأربعاء

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

رام الله: إغلاق مقر &#34;النقل والمواصلات&#34; الرئيسي بعد اكتشاف إصابتين بفيروس (كورونا)

رام الله: إغلاق مقر "النقل والمواصلات" الرئيسي بعد اكتشاف إصابتين بفيروس (كورونا)

بيت لحم: قرار بإغلاق مدارس بلدة نحالين بسبب تفشي وباء (كورونا)

بيت لحم: قرار بإغلاق مدارس بلدة نحالين بسبب تفشي وباء (كورونا)

قرار باستمرار إغلاق مبنى مديرية الداخلية في قلقيلية لمدة يومين

قرار باستمرار إغلاق مبنى مديرية الداخلية في قلقيلية لمدة يومين

&#34;الخارجية&#34; تعلن تسيير رحلة اجلاء جديدة للعالقين في السعودية

"الخارجية" تعلن تسيير رحلة اجلاء جديدة للعالقين في السعودية

شاهد: &#34;دنيا الوطن&#34; ترصد بدء فعاليات الإرباك الليلي شرقي غزة

شاهد: "دنيا الوطن" ترصد بدء فعاليات الإرباك الليلي شرقي غزة

شاهد: طائرات الاحتلال تقصف عدة أهداف في قطاع غزة

شاهد: طائرات الاحتلال تقصف عدة أهداف في قطاع غزة

الديمقراطية تدعو لإدانة الخطوة الإماراتية وتجديد الدعم لحق شعبنا بتقرير المصير

الديمقراطية تدعو لإدانة الخطوة الإماراتية وتجديد الدعم لحق شعبنا بتقرير المصير

إصابتان برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال فعاليات الإرباك الليلي شرقي غزة

إصابتان برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال فعاليات الإرباك الليلي شرقي غزة

منوعات

&#34;هنا الزاهد&#34; تتخلص من الوشم على جسمها.. وتوجّه تحذيرات لجمهورها

"هنا الزاهد" تتخلص من الوشم على جسمها.. وتوجّه تحذيرات لجمهورها

إعلامي لبناني يستقيل على الهواء: &#34;أنا فالل لأنّي قرفت منكن&#34;

إعلامي لبناني يستقيل على الهواء: "أنا فالل لأنّي قرفت منكن"

هل تتذكرون الطفل &#34;زين عبيد&#34;.. شاهد كيف أصبح شكله بعد خسارة 30 كيلو جرام

هل تتذكرون الطفل "زين عبيد".. شاهد كيف أصبح شكله بعد خسارة 30 كيلو جرام

زين العمر ينسحب من حزب الرئيس اللبناني

زين العمر ينسحب من حزب الرئيس اللبناني

إليسا: الله لا يسامحك يا ميشال عون

إليسا: الله لا يسامحك يا ميشال عون

مطالبات لـ &#34;محمد عساف&#34; لإلغاء حفلته في دبي ردًا على تطبيع الإمارات وإسرائيل

مطالبات لـ "محمد عساف" لإلغاء حفلته في دبي ردًا على تطبيع الإمارات وإسرائيل

الكشف عن وصية الفنانة شويكار

الكشف عن وصية الفنانة شويكار

بعد اتهامات &#34;غسيل الأموال&#34;.. فنانة كويتية شهيرة تكشف مصدر ثروتها

بعد اتهامات "غسيل الأموال".. فنانة كويتية شهيرة تكشف مصدر ثروتها

&#34;خسارة برشلونة بثمانية&#34;.. تعليق نجوم الفن على فضيحة القرن

"خسارة برشلونة بثمانية".. تعليق نجوم الفن على فضيحة القرن

هل أصيبت نادين تحسين بيك ووالدها بفيروس (كورونا)؟

هل أصيبت نادين تحسين بيك ووالدها بفيروس (كورونا)؟

عربي

دار الإفتاء الليبية توجه دعوة للمسلمين بشأن اتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي

دار الإفتاء الليبية توجه دعوة للمسلمين بشأن اتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي

قناة إسرائيلية: رئيس الموساد يزور الإمارات اليوم للقاء محمد بن زايد

قناة إسرائيلية: رئيس الموساد يزور الإمارات اليوم للقاء محمد بن زايد

الرئيس اللبناني: فرضيات انفجار مرفأ بيروت لا تزال قائمة

الرئيس اللبناني: فرضيات انفجار مرفأ بيروت لا تزال قائمة

دولة عربية جديدة تُساند الإمارات باتفاقها مع إسرائيل

دولة عربية جديدة تُساند الإمارات باتفاقها مع إسرائيل