رام الله: إغلاق مقر "النقل والمواصلات" الرئيسي بعد اكتشاف إصابتين بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة النقل والمواصلات إغلاق المقر الرئيسي للوزارة في محافظة رام الله والبيرة بمنطقة الماصيون لمدة 48 ساعة اعتباراً من صباح اليوم الأحد.



وأوضحت الوزارة في بيان صدر عنها، مساء اليوم السبت، أن ذلك يأتي بعد اكتشاف إصابة اثنين من موظفيها بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).



وقالت: إن الإغلاق جاء ليتسنى لجهات الاختصاص تعقيم مقر الوزارة وإجراء الفحوصات اللازمة من قبل الطب الوقائي.