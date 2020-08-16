رام الله: إغلاق مقر "النقل والمواصلات" الرئيسي بعد اكتشاف إصابتين بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة النقل والمواصلات إغلاق المقر الرئيسي للوزارة في محافظة رام الله والبيرة بمنطقة الماصيون لمدة 48 ساعة اعتباراً من صباح اليوم الأحد.
وأوضحت الوزارة في بيان صدر عنها، مساء اليوم السبت، أن ذلك يأتي بعد اكتشاف إصابة اثنين من موظفيها بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).
وقالت: إن الإغلاق جاء ليتسنى لجهات الاختصاص تعقيم مقر الوزارة وإجراء الفحوصات اللازمة من قبل الطب الوقائي.
أعلنت وزارة النقل والمواصلات إغلاق المقر الرئيسي للوزارة في محافظة رام الله والبيرة بمنطقة الماصيون لمدة 48 ساعة اعتباراً من صباح اليوم الأحد.
وأوضحت الوزارة في بيان صدر عنها، مساء اليوم السبت، أن ذلك يأتي بعد اكتشاف إصابة اثنين من موظفيها بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).
وقالت: إن الإغلاق جاء ليتسنى لجهات الاختصاص تعقيم مقر الوزارة وإجراء الفحوصات اللازمة من قبل الطب الوقائي.
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