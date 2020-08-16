بيت لحم: قرار بإغلاق مدارس بلدة نحالين بسبب تفشي وباء (كورونا)

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قررت مديرية التربية والتعليم في محافظة بيت لحم، مساء أمس السبت، إغلاق مدارس بلدة نحالين لمدة 48 ساعة، بسبب إصابة أحد الطلبة بفيروس (كورونا).



وأفادت المديرية التربية والتعليم بأنه تبين إصابة أحد طلبة المرحلة الثانوية العامة بفيروس (كورونا)، مشيرة إلى أن هذا القرار يأتي لإفساح المجال للجنة الطوارئ في البلدة وطواقم الطب الوقائي بحصر دائرة المخالطين، وأخذ العينات والمسوحات من أجل السيطرة على الخارطة الوبائية والحد من انتشار الفيروس.



وكان محافظ بيت لحم كامل حميد، قد أغلق بلدة نحالين غرب بيت لحم الخميس الماضي، لمدة 48 ساعة.