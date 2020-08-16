



يأتي ذلك حتى يتم التأكد من عدم إصابة المخالطين والموظفين في المديرية، بعد أخذ المسحات في اليوم الخامس حسب البروتوكول الصحي، وفق ما ورد عبر صفحة المحافظة على (فيسبوك).



وفي سياق متصل طالب محافظ قلقيلية، اللواء رافع رواجبة، المواطنين الالتزام بالبرتوكول الصحي والإجراءات الوقائية، مشدداً على أنه يمنع دخول أي مراجع إلى أي مديرية دون ارتداء الكمامة والقفازات.

رام الله - دنيا الوطنأفادت محافظة قلقيلية أنه بعد الرجوع إلى جهات الاختصاص والتنسيق مع وزارة الداخلية، تم إصدار قرار باستمرار إغلاق مبنى مديرية الداخلية في قلقيلية لمدة يومين آخرين حتى صباح يوم بعد غد الثلاثاء.