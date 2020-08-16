قلقيلية: وفاة طفل (3 سنوات) من المدينة متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا)



في السياق، أفادت المحافظة وفق ما ورد في صفحتها على (فيسبوك)، بتسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين في مدينة قلقيلية، بالإضافة إلى تعافي ست حالات كانت مصابة بالفيروس.





وبذلك يكون المجموع الكلي للإصابات النشطة في المحافظة 181 إصابة.





رام الله - دنيا الوطنأفادت محافظة قلقيلية في وقت متأخر من مساء أمس السبت، بوفاة الطفل حسن علي محمد أبو خديجة، ويبلغ من العمر (3 سنوات) من المدينة، متاثراً بإصابته بفيروس (كورونا) في المشفى العسكري بمدينة نابلس.