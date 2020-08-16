إسرائيل تقرر إغلاق البحر أمام صيادي القطاع حتى إشعار آخر

قرر وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس إغلاق البحر أمام صيادي القطاع بدءاً من صباح اليوم الأحد.





وأفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت): أنه في أعقاب استمرار إطلاق البالونات الحارقة والصواريخ، قرر وزير غانتس بناءً على توصية رئيس الأركان ومنسق أعمال الحكومة وجهات أمنية أخرى، إغلاق بحر قطاع غزة للصيد كاملاً حتى إشعار آخر.





من جهته، قال نقيب الصيادين نزار عياش، صباح اليوم الأحد: إن زوارق الاحتلال أجبرت الصيادين على مغادرة البحر، وسط إطلاق نار استهدفت مراكبهم.



وأضاف في تصريحات لـ "دنيا الوطن": أنه بشكل رسمي لم نبلغ بإغلاق البحر بسبب عدم وجود التنسيق بين الارتباط المدني وسلطات الاحتلال، ولكن على أرض الواقع هناك إجبار من قبل الزوارق الإسرائيلية للصيادين بمغادرة البحر.



وقامت زوارق الاحتلال الحربية بفتح نيران أسلحتها الرشاشة وقذائفها الصاروخية، باتجاه مراكب الصيادين الراسية غرب منطقة دير البلح على بُعد ثلاثة أميال.



وكانت صفحة "توثيق الانتهاكات الإسرائيلية بحق صيادي غزة" على (فيسبوك) اليوم الأحد، أفادت بانتشار مكثف لزوارق الاحتلال الحربية داخل البحر، فيما تجري عمليات ملاحقة ومطاردة لمراكب الصيادين وعمليات إطلاق نار باتجاه المراكب، وإجبارهم على ترك البحر.



وأضافت أن هناك اعتداءات بالجملة من قبل زوارق الاحتلال الحربية على مراكب الصيادين، فيما استخدمت زوارق الاحتلال مدافعها الرشاشة وضخ المياه باتجاه تلك المراكب.



ونقلت الصفحة عن الصيادين من داخل البحر قولهم، بأن تلك الزوارق أجبرتهم على ترك البحر والعودة إلى الموانئ دون سابق إنذار، وبذلك يتكبد الصيادون خسائر كبيرة.