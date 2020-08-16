حماس: استهداف الاحتلال للمتظاهرين السلميين وإصابة عدد منهم تجرؤ على الدم الفلسطيني





وأضافت حماس: "فشعبنا لديه الحق المشروع في الدفاع عن حقوقه ومقاومة الظلم والحصار بكافة أدوات وأشكال النضال والكفاح طالما لم يتوقف العدوان وينتهي الحصار".





وأفادت وزارة الصحة بغزة، مساء أمس السبت، بوصول مجمع الشفاء الطبي، إصابتين، نتيجة تعرضها للرصاص الحي من قبل الاحتلال الإسرائيلي، خلال فعاليات الإرباك الليلي، التي انطلقت الليلة، في موقع ملكة شرقي مدينة غزة.

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأحد: إن تعمد استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمتظاهرين السلميين شرقي قطاع غزة، وإصابة عدد منهم بالرصاص الحي، تجرؤ على الدم الفلسطيني، وجريمة تضاف إلى سجله الأسود بحق شعبنا، وأهلنا في قطاع غزة المحاصرين.وحملت الحركة على لسان المتحدث باسمها، فوزي برهوم في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن نتائج وتبعات هذا التصعيد.وقالت: إن ما يقوم به المتظاهرون على السلك الزائل شرقي قطاع غزة هو فعل شعبي مقاوم، وتأكيد على أن شعبنا مصمم على خوض معركة كسر الحصار والعيش بكرامة بكل قوة، مهما كلف ذلك من ثمن.