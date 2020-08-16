عاجل

  • يديعوت أحرونوت: غانتس يقرر إغلاق بحر قطاع غزة للصيد كاملاً حتى إشعار آخر

  • نقيب الصيادين لـ "دنيا الوطن": زوارق الاحتلال تجبر الصيادين على مغادرة البحر

شؤون فلسطينية

حماس: استهداف الاحتلال للمتظاهرين السلميين وإصابة عدد منهم تجرؤ على الدم الفلسطيني

حماس: استهداف الاحتلال للمتظاهرين السلميين وإصابة عدد منهم تجرؤ على الدم الفلسطيني
جانب من وسائل الإرباك الليلي
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأحد: إن تعمد استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمتظاهرين السلميين شرقي قطاع غزة، وإصابة عدد منهم بالرصاص الحي، تجرؤ على الدم الفلسطيني، وجريمة تضاف إلى سجله الأسود بحق شعبنا، وأهلنا في قطاع غزة المحاصرين. 

وحملت الحركة على لسان المتحدث باسمها، فوزي برهوم في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن نتائج وتبعات هذا التصعيد.

وقالت: إن ما يقوم به المتظاهرون على السلك الزائل شرقي قطاع غزة هو فعل شعبي مقاوم، وتأكيد على أن شعبنا مصمم على خوض معركة كسر الحصار والعيش بكرامة بكل قوة، مهما كلف ذلك من ثمن.

وأضافت حماس: "فشعبنا لديه الحق المشروع في الدفاع عن حقوقه ومقاومة الظلم والحصار بكافة أدوات وأشكال النضال والكفاح طالما لم يتوقف العدوان وينتهي الحصار".

وأفادت وزارة الصحة بغزة، مساء أمس السبت، بوصول مجمع الشفاء الطبي، إصابتين، نتيجة تعرضها للرصاص الحي من قبل الاحتلال الإسرائيلي، خلال فعاليات الإرباك الليلي، التي انطلقت الليلة، في موقع ملكة شرقي مدينة غزة.

أخبار ذات صلة

رام الله: إغلاق مقر &#34;النقل والمواصلات&#34; الرئيسي بعد اكتشاف إصابتين بفيروس (كورونا)

رام الله: إغلاق مقر "النقل والمواصلات" الرئيسي بعد اكتشاف إصابتين بفيروس (كورونا)

بيت لحم: قرار بإغلاق مدارس بلدة نحالين بسبب تفشي وباء (كورونا)

بيت لحم: قرار بإغلاق مدارس بلدة نحالين بسبب تفشي وباء (كورونا)

قرار باستمرار إغلاق مبنى مديرية الداخلية في قلقيلية لمدة يومين

قرار باستمرار إغلاق مبنى مديرية الداخلية في قلقيلية لمدة يومين

قلقيلية: وفاة طفل (3 سنوات) من المدينة متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا)

قلقيلية: وفاة طفل (3 سنوات) من المدينة متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا)

استشهاد مواطن إثر دهسه من قبل مستوطن قرب طولكرم

استشهاد مواطن إثر دهسه من قبل مستوطن قرب طولكرم

إسرائيل تقرر إغلاق البحر أمام صيادي القطاع حتى إشعار آخر

إسرائيل تقرر إغلاق البحر أمام صيادي القطاع حتى إشعار آخر

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأحد

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأحد

استمرار الأجواء الحرارة.. تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين حتى يوم الأربعاء

استمرار الأجواء الحرارة.. تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين حتى يوم الأربعاء

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

رام الله: إغلاق مقر &#34;النقل والمواصلات&#34; الرئيسي بعد اكتشاف إصابتين بفيروس (كورونا)

رام الله: إغلاق مقر "النقل والمواصلات" الرئيسي بعد اكتشاف إصابتين بفيروس (كورونا)

بيت لحم: قرار بإغلاق مدارس بلدة نحالين بسبب تفشي وباء (كورونا)

بيت لحم: قرار بإغلاق مدارس بلدة نحالين بسبب تفشي وباء (كورونا)

قرار باستمرار إغلاق مبنى مديرية الداخلية في قلقيلية لمدة يومين

قرار باستمرار إغلاق مبنى مديرية الداخلية في قلقيلية لمدة يومين

&#34;الخارجية&#34; تعلن تسيير رحلة اجلاء جديدة للعالقين في السعودية

"الخارجية" تعلن تسيير رحلة اجلاء جديدة للعالقين في السعودية

شاهد: &#34;دنيا الوطن&#34; ترصد بدء فعاليات الإرباك الليلي شرقي غزة

شاهد: "دنيا الوطن" ترصد بدء فعاليات الإرباك الليلي شرقي غزة

شاهد: طائرات الاحتلال تقصف عدة أهداف في قطاع غزة

شاهد: طائرات الاحتلال تقصف عدة أهداف في قطاع غزة

الديمقراطية تدعو لإدانة الخطوة الإماراتية وتجديد الدعم لحق شعبنا بتقرير المصير

الديمقراطية تدعو لإدانة الخطوة الإماراتية وتجديد الدعم لحق شعبنا بتقرير المصير

إصابتان برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال فعاليات الإرباك الليلي شرقي غزة

إصابتان برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال فعاليات الإرباك الليلي شرقي غزة

منوعات

&#34;هنا الزاهد&#34; تتخلص من الوشم على جسمها.. وتوجّه تحذيرات لجمهورها

"هنا الزاهد" تتخلص من الوشم على جسمها.. وتوجّه تحذيرات لجمهورها

إعلامي لبناني يستقيل على الهواء: &#34;أنا فالل لأنّي قرفت منكن&#34;

إعلامي لبناني يستقيل على الهواء: "أنا فالل لأنّي قرفت منكن"

هل تتذكرون الطفل &#34;زين عبيد&#34;.. شاهد كيف أصبح شكله بعد خسارة 30 كيلو جرام

هل تتذكرون الطفل "زين عبيد".. شاهد كيف أصبح شكله بعد خسارة 30 كيلو جرام

زين العمر ينسحب من حزب الرئيس اللبناني

زين العمر ينسحب من حزب الرئيس اللبناني

إليسا: الله لا يسامحك يا ميشال عون

إليسا: الله لا يسامحك يا ميشال عون

مطالبات لـ &#34;محمد عساف&#34; لإلغاء حفلته في دبي ردًا على تطبيع الإمارات وإسرائيل

مطالبات لـ "محمد عساف" لإلغاء حفلته في دبي ردًا على تطبيع الإمارات وإسرائيل

الكشف عن وصية الفنانة شويكار

الكشف عن وصية الفنانة شويكار

بعد اتهامات &#34;غسيل الأموال&#34;.. فنانة كويتية شهيرة تكشف مصدر ثروتها

بعد اتهامات "غسيل الأموال".. فنانة كويتية شهيرة تكشف مصدر ثروتها

&#34;خسارة برشلونة بثمانية&#34;.. تعليق نجوم الفن على فضيحة القرن

"خسارة برشلونة بثمانية".. تعليق نجوم الفن على فضيحة القرن

هل أصيبت نادين تحسين بيك ووالدها بفيروس (كورونا)؟

هل أصيبت نادين تحسين بيك ووالدها بفيروس (كورونا)؟

عربي

دار الإفتاء الليبية توجه دعوة للمسلمين بشأن اتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي

دار الإفتاء الليبية توجه دعوة للمسلمين بشأن اتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي

قناة إسرائيلية: رئيس الموساد يزور الإمارات اليوم للقاء محمد بن زايد

قناة إسرائيلية: رئيس الموساد يزور الإمارات اليوم للقاء محمد بن زايد

الرئيس اللبناني: فرضيات انفجار مرفأ بيروت لا تزال قائمة

الرئيس اللبناني: فرضيات انفجار مرفأ بيروت لا تزال قائمة

دولة عربية جديدة تُساند الإمارات باتفاقها مع إسرائيل

دولة عربية جديدة تُساند الإمارات باتفاقها مع إسرائيل