شؤون فلسطينية

شاهد: إصابتان بعد إطلاق صاروخين من القطاع تجاه مستوطنات الغلاف

شاهد: إصابتان بعد إطلاق صاروخين من القطاع تجاه مستوطنات الغلاف
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة، مشيرة إلى أنها دوت في سيدروت، لافتةً إلى أنه تم رصد إطلاق صاروخين من قطاع غزة.

وأوضحت تلك الوسائل، أن القبة الحديدية اعترضت الصاروخين بنجاح، مضيفة: "أصابت أجزاء من أحد الصواريخ التي أطلقت من غزة أو أجزاء من صاروخ القبة الحديدية منزلا في سديروت".

في السياق، قال موقع (حدشوت بتاخون سدي): "هناك إصابتين في سديروت من شظايا الصواريخ أحدها طفيفة".
يتبع.. 


 



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