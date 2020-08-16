"الخارجية" تعلن تسيير رحلة اجلاء جديدة للعالقين في السعودية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن فريق العمل المختص بمتابعة رحلات الاجلاء في وزارة الخارجية والمغتربين وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة الاردنية الهاشمية، أنه وبالتعاون مع السلطات المختصة في المملكة، عن تسيير رحلة اجلاء جديدة للعالقين في المملكة العربية السعودية، وذلك بتاريخ 27/8/2020 .