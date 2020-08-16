دار الإفتاء الليبية توجه دعوة للمسلمين بشأن اتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي



وقال البيان إن حكام الإمارات ما زالوا يثبتون من خلال سياساتهم المرتمية في أحضان الصهاينة، معاداتهم للاسلام، وخدمتهم لأعدائه، بأن جعلوا أنفسهم حراسا للكيان الصهيوني.



وأضاف أن فعلتهم هذه غدر وخيانة للأمة ومقدساتها، وخدمة مجانية لعدوها، وهذا ما دأبت عليه الدولة المارقة، من العداء المعلن لمقاومة المحتل.



رام الله - دنيا الوطناستنكر مجلس البحوث والدراسات الشرعية في دار الافتاء الليبية العمل الإماراتي المخزي المعادي للأمة، داعيا المسلمين كافة إلى مقاطعة الامارات بشكل كامل في كل المجالات السياسية والاقتصادية.وطالب المجلس في بيان صدر عنه، المسلمين بمعاملة الامارات معاملة العدو الصهيوني واعتبارها معادية للمسلمين، لأنها تسعى في خراب ديار المسلمين، وبث الفرة بينهم، وفق وكالة (وفا).