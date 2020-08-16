قناة إسرائيلية: رئيس الموساد يزور الإمارات اليوم للقاء محمد بن زايد

نقلت قناة (كان) الإسرائيلية، عن مصادر إسرائيلية سيادية قولها، إن رئيس الموساد يوسي كوهين سيتوجهُ الأحد، إلى الإمارات للقاء ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد لبلورة تفاصيل اتفاقية السلام بين البلدين.





وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أشارت إلى أن رئيس الموساد أجرى في الأيام الأخيرة محادثة مع رئيس حكومة البحرين بهدف إخراج العلاقات إلى العلن والتوصل إلى اتفاق.



وذكرت قناة (كان) الإسرائيلية، أن حفل التوقيع الرسمي للإتفاق بين الإمارات و"إسرائيل" في واشنطن سيكون في بداية شهر أيلول/سبتمبر.



بالتوازي، توقع مستشار ملك البحرين الحاخام مارك شناير أن تكون المنامة العاصمة الخليجية الثانية بعد أبو ظبي التي ستطبّع العلاقات مع "إسرائيل".





رام الله - دنيا الوطن