عربي

البحرين تتخذ أول خطوة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل

البحرين تتخذ أول خطوة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اتخذت مملكة البحرين، أول خطوة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وذلك بعد اتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي، الذي جرى التوصل إليه برعاية أمريكية.

وقالت قناة (كان) الإسرائيلية، إنه في إطار الاستعدادات لاحتمال ‎تطبيع العلاقات بين إسرائيل ومملكة ‎البحرين، تحدث رئيس الموساد ‎يوسي كوهين، مع رئيس حكومة البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

ونقلت القناة عن مصادر سياسية بحرينية قولها: إن البحرين ستحذو حذو الإمارات، وستكون الدولة القادمة لتوقع اتفاقية سلام مع إسرائيل".

وفي وقت سابق، رحبت مملكة البحرين بإعلان الإمارات وإسرائيل عن اتفاق لتطبيع العلاقات، في أول تعليق من دولة خليجية على الاتفاق، معتبرةً أن "الخطوة التاريخية" ستسهم في "تعزيز الاستقرار" في المنطقة.

وأعربت البحرين، في بيان نشرته وكالة الأنباء الحكومية عن "بالغ التهاني لدولة الإمارات العربية المتحدة"، مضيفة "هذه الخطوة التاريخية، ستسهم في تعزيز الاستقرار والسلم في المنطقة".

وتابع البيان: "تتطلع مملكة البحرين إلى مواصلة الجهود للتوصل إلى حل عادل وشامل ودائم للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي".

وتوصلت الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، الخميس، إلى اتفاق "تاريخي" حول تطبيع العلاقات، هو الأول مع دولة عربية بعد اتفاقات السلام الموقعة مع مصر والأردن والفلسطينيين.

والإمارات، هي أول دولة خليجية تطبع العلاقات بشكل كامل مع إسرائيل، في خطوة تأتي في أعقاب مؤشرات على التقارب في السنوات الأخيرة بينها استقبال فرق رياضية إسرائيلية والسماح لوزراء إسرائيليين بالتحدث في مؤتمرات، والتجول في الدولة الخليجية بغرض السياحة.

أخبار ذات صلة

دار الإفتاء الليبية توجه دعوة للمسلمين بشأن اتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي

دار الإفتاء الليبية توجه دعوة للمسلمين بشأن اتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي

قناة إسرائيلية: رئيس الموساد يزور الإمارات اليوم للقاء محمد بن زايد

قناة إسرائيلية: رئيس الموساد يزور الإمارات اليوم للقاء محمد بن زايد

الرئيس اللبناني: فرضيات انفجار مرفأ بيروت لا تزال قائمة

الرئيس اللبناني: فرضيات انفجار مرفأ بيروت لا تزال قائمة

دولة عربية جديدة تُساند الإمارات باتفاقها مع إسرائيل

دولة عربية جديدة تُساند الإمارات باتفاقها مع إسرائيل

شاهد: مراسل قناة (كان) الإسرائيلية يتجول في أحد مولات دبي

شاهد: مراسل قناة (كان) الإسرائيلية يتجول في أحد مولات دبي

الصحة السعودية تسجل أدنى حصيلة وفيات يومية بـ(كورونا) منذ مطلع أغسطس

الصحة السعودية تسجل أدنى حصيلة وفيات يومية بـ(كورونا) منذ مطلع أغسطس

التحالف العربي يعلن اعتراض وتدمير طائرات مفخخة أطلقها الحوثيون

التحالف العربي يعلن اعتراض وتدمير طائرات مفخخة أطلقها الحوثيون

العراق: تسجيل أعلى إحصائية يومية بأعداد المصابين بـ (كورونا)

العراق: تسجيل أعلى إحصائية يومية بأعداد المصابين بـ (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

&#34;الخارجية&#34; تعلن تسيير رحلة اجلاء جديدة للعالقين في السعودية

"الخارجية" تعلن تسيير رحلة اجلاء جديدة للعالقين في السعودية

الديمقراطية تدعو لإدانة الخطوة الإماراتية وتجديد الدعم لحق شعبنا بتقرير المصير

الديمقراطية تدعو لإدانة الخطوة الإماراتية وتجديد الدعم لحق شعبنا بتقرير المصير

الاقتصاد بغزة تُغلق مطعماً للماكولات الشعبية تسبب بتسمم 40 مواطناً

الاقتصاد بغزة تُغلق مطعماً للماكولات الشعبية تسبب بتسمم 40 مواطناً

الأحمد: أناشد حركة (حماس) وقف استلام الأموال القطرية عبر إسرائيل

الأحمد: أناشد حركة (حماس) وقف استلام الأموال القطرية عبر إسرائيل

الحية: المنطقة يمكن أن تنفجر بأي لحظة ومقاومونا أيديهم على الزناد

الحية: المنطقة يمكن أن تنفجر بأي لحظة ومقاومونا أيديهم على الزناد

نشطاء يطالبون الكتاب والفنانين بسحب ترشيحاتهم للجوائز الإماراتية

نشطاء يطالبون الكتاب والفنانين بسحب ترشيحاتهم للجوائز الإماراتية

خطيب الأقصى: فلسطين ستبقى فوق الطاولة ولن نسمح بالتآمر عليها

خطيب الأقصى: فلسطين ستبقى فوق الطاولة ولن نسمح بالتآمر عليها

إصابات خلال مواجهات مع المستوطنين في عصيرة الشمالية

إصابات خلال مواجهات مع المستوطنين في عصيرة الشمالية

منوعات

مطالبات لـ &#34;محمد عساف&#34; لإلغاء حفلته في دبي ردًا على تطبيع الإمارات وإسرائيل

مطالبات لـ "محمد عساف" لإلغاء حفلته في دبي ردًا على تطبيع الإمارات وإسرائيل

زين العمر ينسحب من حزب الرئيس اللبناني

زين العمر ينسحب من حزب الرئيس اللبناني

إليسا: الله لا يسامحك يا ميشال عون

إليسا: الله لا يسامحك يا ميشال عون

الكشف عن وصية الفنانة شويكار

الكشف عن وصية الفنانة شويكار

بعد اتهامات &#34;غسيل الأموال&#34;.. فنانة كويتية شهيرة تكشف مصدر ثروتها

بعد اتهامات "غسيل الأموال".. فنانة كويتية شهيرة تكشف مصدر ثروتها

&#34;خسارة برشلونة بثمانية&#34;.. تعليق نجوم الفن على فضيحة القرن

"خسارة برشلونة بثمانية".. تعليق نجوم الفن على فضيحة القرن

هل أصيبت نادين تحسين بيك ووالدها بفيروس (كورونا)؟

هل أصيبت نادين تحسين بيك ووالدها بفيروس (كورونا)؟

أول صورة لـ &#34;نادين نجيم&#34; بعد تشوّه وجهها بانفجار بيروت

أول صورة لـ "نادين نجيم" بعد تشوّه وجهها بانفجار بيروت

&#34;بيلا حديد&#34; تظهر بالحجاب.. ووالدها يُعلق: أميرة فلسطينية

"بيلا حديد" تظهر بالحجاب.. ووالدها يُعلق: أميرة فلسطينية

ظهور عقد عرفي بين هيفاء وهبي ووزيري.. تعرف على قيمة مهرها

ظهور عقد عرفي بين هيفاء وهبي ووزيري.. تعرف على قيمة مهرها

عربي

دار الإفتاء الليبية توجه دعوة للمسلمين بشأن اتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي

دار الإفتاء الليبية توجه دعوة للمسلمين بشأن اتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي

الرئيس اللبناني: فرضيات انفجار مرفأ بيروت لا تزال قائمة

الرئيس اللبناني: فرضيات انفجار مرفأ بيروت لا تزال قائمة

دولة عربية جديدة تُساند الإمارات باتفاقها مع إسرائيل

دولة عربية جديدة تُساند الإمارات باتفاقها مع إسرائيل

شاهد: مراسل قناة (كان) الإسرائيلية يتجول في أحد مولات دبي

شاهد: مراسل قناة (كان) الإسرائيلية يتجول في أحد مولات دبي