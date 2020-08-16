البحرين تتخذ أول خطوة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل

اتخذت مملكة البحرين، أول خطوة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وذلك بعد اتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي، الذي جرى التوصل إليه برعاية أمريكية.



وقالت قناة (كان) الإسرائيلية، إنه في إطار الاستعدادات لاحتمال ‎تطبيع العلاقات بين إسرائيل ومملكة ‎البحرين، تحدث رئيس الموساد ‎يوسي كوهين، مع رئيس حكومة البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.



ونقلت القناة عن مصادر سياسية بحرينية قولها: إن البحرين ستحذو حذو الإمارات، وستكون الدولة القادمة لتوقع اتفاقية سلام مع إسرائيل".



وفي وقت سابق، رحبت مملكة البحرين بإعلان الإمارات وإسرائيل عن اتفاق لتطبيع العلاقات، في أول تعليق من دولة خليجية على الاتفاق، معتبرةً أن "الخطوة التاريخية" ستسهم في "تعزيز الاستقرار" في المنطقة.



وأعربت البحرين، في بيان نشرته وكالة الأنباء الحكومية عن "بالغ التهاني لدولة الإمارات العربية المتحدة"، مضيفة "هذه الخطوة التاريخية، ستسهم في تعزيز الاستقرار والسلم في المنطقة".



وتابع البيان: "تتطلع مملكة البحرين إلى مواصلة الجهود للتوصل إلى حل عادل وشامل ودائم للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي".



وتوصلت الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، الخميس، إلى اتفاق "تاريخي" حول تطبيع العلاقات، هو الأول مع دولة عربية بعد اتفاقات السلام الموقعة مع مصر والأردن والفلسطينيين.



والإمارات، هي أول دولة خليجية تطبع العلاقات بشكل كامل مع إسرائيل، في خطوة تأتي في أعقاب مؤشرات على التقارب في السنوات الأخيرة بينها استقبال فرق رياضية إسرائيلية والسماح لوزراء إسرائيليين بالتحدث في مؤتمرات، والتجول في الدولة الخليجية بغرض السياحة.

رام الله - دنيا الوطن