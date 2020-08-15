شؤون فلسطينية

طائرات الاحتلال تقصف عدة أهداف في قطاع غزة

طائرات الاحتلال تقصف عدة أهداف في قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، عدة أهداف في شمال ووسط قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات بين المواطنين الفلسطينيين.

في التفاصيل، استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي محيط موقع عسقلان، شمالي بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة بثماني غرات، قبل أن يعود طيران الاستطلاع، ويقصف بصاروخين مرصداً بحرياً للمقاومة الفلسطينية غربي البلدة.

إلى ذلك، قصفت طائرات الاحتلال، أرضاً زراعية شرقي مخيم البريج، وسط قطاع غزة، ولا إصابات.

بدورها، أكدت القناة 13 الإسرائيلية، أن الطائرات الإسرائيلية قصفت عدة أهداف في قطاع غزة، رداً على استمرار إطلاق البالونات الحارقة من القطاع، تجاه مستوطنات غلاف غزة.

وكان إعلام الاحتلال الإسرائيلي، قال إن الفلسطينيين بدأوا بفعاليات الإرباك الليلي على الحدود الشرقية في مدينة غزة.

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