طائرات الاحتلال تقصف عدة أهداف في قطاع غزة





بدورها، أكدت القناة 13 الإسرائيلية، أن الطائرات الإسرائيلية قصفت عدة أهداف في قطاع غزة، رداً على استمرار إطلاق البالونات الحارقة من القطاع، تجاه مستوطنات غلاف غزة.



وكان إعلام الاحتلال الإسرائيلي، قال إن الفلسطينيين بدأوا بفعاليات الإرباك الليلي على الحدود الشرقية في مدينة غزة.



إلى ذلك، قصفت طائرات الاحتلال، أرضاً زراعية شرقي مخيم البريج، وسط قطاع غزة، ولا إصابات.