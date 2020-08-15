الإعلام الإسرائيلي: الفلسطينيين بدأو فعاليات الإرباك الليلي شرق غزة

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن فعاليات الإرباك الليلي في قطاع غزة بدأت مساء اليوم، مشيرةً إلى أنه سمع دوي انفجارات بمناطق غلاف غزة.





وقالت موقع (0404) الإسرائيلي، إنه سُمع دوي انفجارين بالقرب من السياج الحدودي شرق غزة حيث تم إلقاء عبوة متفجرة واحدة على الأقل في المكان من قبل شبان فلسطينيين، لم تقع إصابات ولا أضرار معروفة.





بينما قال موقع "حدشوت يسرائيل": "مجددا يسُمع دوي عدة انفجارات في الغلاف شرق مدينة غزة بعد إلقاء عبوات متفجرة عند السياج الفاصل".





هذا وقال مفزاك درومي: "حوالي 150 شاب من غزة يتظاهرون على بعد 100 متر من السياج في منطقة معبر كارني، بحوزتهم زجاجات حارقة وقابل يدوية وإطارات".



من ناحيته، قال حدشوت بتاخون سدي: "سكان غلاف غزة أفادوا أنهم يسمعون دوي انفجارات كثيرة متتالية قادمة من جهة الحدود مع غزة".



رام الله - دنيا الوطن