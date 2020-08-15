الاقتصاد بغزة تُغلق مطعماً للماكولات الشعبية تسبب بتسمم 40 مواطناً

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت وزارة الاقتصاد الوطني، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرقابية، مطعما للمأكولات الشعبية ،عقب إصابة عشرات المواطنين، بحالات تسمم.



وقال مدير عام الإدارة العامة للمكاتب الفرعية، وحماية المستهلك، عبد الفتاح أبو موسى، في بيان أصدرته الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة: إن طواقم الوزارة، أغلقت مطعماً للمأكولات الشعبية في خانيونس، جنوب قطاع غزة؛ لحين إتمام إجراءات التحقيق في الحادثة.



وبيّن أبو موسى، أنه تم تشكيل لجنة ممثلة بوزارة الاقتصاد والصحة، وبلدية بني سهيلا، ومباحث التموين.



وأشار أبو موسى إلى أن وزارة الصحة، تقوم حالياً بفحص بقايا الطعام الذي تم تناوله من المطعم، للتأكد من مصدر حالات التسمم.



وشدد أبو موسى، على أن صحة المواطن الفلسطيني خط أحمر، وستكون هناك إجراءات مشددة في حال ثبت أن المطعم هو المتسبب بحالات التسمم، كالإغلاق الدائم، وأخذ المقتضى القانوني من أصحابه.