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شؤون فلسطينية

شاهد: الرجوب: محمد دحلان جزء من الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي ومطرود من فتح

شاهد: الرجوب: محمد دحلان جزء من الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي ومطرود من فتح
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب، إن قائد التيار الإصلاحي محمد دحلان جزء من الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي، مشيراً إلى أنه إذا عاد لفلسطين فعليه أن يمثل أمام القضاء.

وأضاف الرجوب، خلال لقاء على قناة (الجزيرة مباشر)، عن ترشح دحلان للرئاسة: "لا أحد يفرض علينا أحد وصندوق الاقتراع أمامنا، ونحن معلمين بالمقاومة والسياسة والصمود".

وتابع الرجوب: "سفيرنا غادر الإمارات ولن يعود إليها مُطلقاً، وبعض دول الخليج تريد خدمة بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب، وأقول للإمارات: "بدكم تخدموا فلسطين وأهل القضية ليس لديهم خبر؟".

 


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