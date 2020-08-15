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الرئيس اللبناني: فرضيات انفجار مرفأ بيروت لا تزال قائمة

الرئيس اللبناني: فرضيات انفجار مرفأ بيروت لا تزال قائمة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، إن كل الفرضيات في سبب انفجار مرفأ بيروت لا تزال قائمة، مؤكداً أنه لا يوجد تأخير في التحقيق.

وأوضح الرئيس اللبناني، وفق (روسيا اليوم)، أن لبنان بحاجة لمعرفة الحقيقة كونها متشعبة وكل الفرضيات لا تزال قائمة، مشدداً على أنه لا يمكن التهاون بأي فرضية. 

وأضاف عون، أن التحقيق المالي الجنائي الذي أقرته الحكومة المستقيلة سيحدد المسؤوليات المالية المخالفة للقوانين والتي كانت منطلقا للفساد.

الجدير ذكره، أن انفجار مرفأ بيروت أدى إلى مقتل العشرات وإصابة الآلاف فيما لا يزال عدد من الأشخاص في عداد المفقودين بسبب الانفجار الهائل.

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