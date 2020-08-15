دولة عربية جديدة تُساند الإمارات باتفاقها مع إسرائيل

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت موريتانيا، عن دعمها لدولة الإمارات العربية المتحدة في المواقف التي اتخذتها، وفق مصالحها الوطنية، ومصالح العرب والمسلمين، وقضاياهم العادلة، وذلك في أول تعليق رسمي منها على الاتفاق الثلاثي بين الإمارات وإسرائيل وأمريكا.



وقالت وزارة الخارجية الموريتانية، وفق قناة (العربية)، إنها واثقة من مراعاة دولة الإمارات العربية المتحدة، في أي موقف تتخذه، مصالح الأمة العربية، والشعب الفلسطيني، ومعاناته من الاحتلال الإسرائيلي.



وأكدت الخارجية المورتانية، أن "الإمارات تمتلك السيادة المطلقة والاستقلالية الكاملة في تسيير علاقاتها وتقدير مواقفها وفق مصالحها الوطنية، ومصالح العرب والمسلمين وقضاياهم العادلة".



وشددت الخارجية الموريتانية، على "ثقتها المطلقة في قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، وأنها ستراعي، في أي موقف تتخذه، مصالح الأمة العربية والشعب الفلسطيني ومعاناته، وهو يرزح تحت الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي، وبما عرف عنها من حكمة وحسن تقدير، ستتخذ كافة التدابير والضمانات لاستعادة الفلسطينيين حقوقهم، وقيام دولتهم المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف".