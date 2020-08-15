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  • الأحمد: العلاقات عملياً قطعت مع الإمارات منذ العام 2011

  • الأحمد: منذ عدة أشهر السعودية لا تنفذ إلتزامتها المالية تجاه فلسطين

  • عزام الأحمد: الانقسام ليس صناعة فلسطينية إنما صناعة اقليمية إسرائيلية عربية إيرانية دولية أمريكية

  • عزام الأحمد: لم نسمع أي موقف من أي حكومة عربية غير الأردن

  • عزام الأحمد: أناشد حركة حماس وقف استلام الأموال القطرية عبر اسرائيل

شؤون فلسطينية

الأحمد: سنفضح دول وأفراد بملف التطبيع وأناشد حماس وقف استلام الأموال القطرية عبر اسرائيل

الأحمد: سنفضح دول وأفراد بملف التطبيع وأناشد حماس وقف استلام الأموال القطرية عبر اسرائيل
عزام الأحمد
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، إنه إذا وقعت الإمارات على اتفاق السلام مع إسرائيل فستصبح خصماً للقيادة الفلسطينية هي وكل من يؤيدها من الأنظمة العربية.

وأضاف الأحمد، لفضائية (النجاح): "سنفضح دول وأفراد ومسؤولين ولن نسمح أن تكون الخيانة وجهة نظر، ونحن في مرحلة الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية على الأنظمة العربية

وتابع الأحمد: "السفير الإماراتي هو السفير العربي الوحيد الذي شارك في مؤتمر إعلان صفقة القرن، والعلاقات عمليا قطعت مع الإمارات منذ العام 2011 والإمارات منذ 2005 تسير نحو تطبيع علاقاتها مع الاحتلال".

وأكمل: "لا علاقة لاتفاق الامارات واسرائيل بوقف الضم، والموقف الفلسطيني هو الذي اوقف الضم، ومبادرة السلام العربية تحرم التطبيع قبل انهاء الاحتلال

واستكمل: "حماس لم تلتزم بتعهدها الموافقة على زيارة اللجنة التنفيذية للمنظمة لقطاع غزة، وأناشد حماس أن تكف عن استلام الأموال القطرية عن طريق اسرائيل، والانقسام ليس صناعة فلسطينية إنما صناعة اقليمية اسرائيلية عربية ايرانية دولية أمريكية".

واستطرد: "لم نسمع أي موقف من أي حكومة عربية غير الأردن، ونطالب أمين الجامعة العربية بأن يلتزم ويعلن سياستها وفق قرارات القمم العربية أو ليستقيل، ومنذ عدة أشهر السعودية لا تنفذ إلتزامتها المالية تجاه فلسطين".

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