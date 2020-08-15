الحية: المنطقة يمكن أن تنفجر بأي لحظة ومقاومونا أيدهم على الزناد





وتابع: "التطبيع طعنة نجلاء في خاصرة الشعب الفلسطيني وأمتنا العربية، ويصدمنا سلوك بعض الأنظمة العربية وواهم من ظن إرجاء خطة الضم، والتطبيع هو انحياز للعدو الصهيوني على حساب القدس والأقصى وفلسطين".





وأكمل: "الاحتلال يجب أن يلاحق ويطارد لا أن تمهد له الطرق وتفتح له العواصم، والتطبيع هدية للاحتلال من أجل ترسيخ وجوده ككيان احتلال على أرضنا المقدسة، ونرفض كل مظاهر التطبيع من أي جهة كانت وأي دولة".



قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، إن المنطقة يمكن أن تنفجر في أي لحظة، مضيفاً: "مقاومونا أيدهم على الزناد".وأضاف الحية، لقناة (الأقصى): "الوفد الأمني المصري سيزور غزة ومصر عون لنا ضد الاحتلال، والموقف الفلسطيني الموحد هو مَن جعل الاحتلال يتراجع ويؤجل خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية".