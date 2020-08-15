خطيب الأقصى: فلسطين ستبقى فوق الطاولة ولن نسمح بالتآمر عليها

وقال الشيخ صبري:" لم نتفاجأ بالاتفاق بين الإمارات والاحتلال فالاتصالات وطرق التطبيع قائمة على قدم وساق منذ 50 عامًا.



وخلال مشاركته في مؤتمر "إطلاق الحملة العالمية فلسطين بوصلتي أكد الشيخ صبري أن فلسطين ستبقى فوق الطاولة ولن نسمح بالتآمر عليها، لأنها أمانة وعقيدة ثابتة وليست مجرد جغرافيا وتاريخ.



وأوضح خطيب الأقصى أن التطبيع هو حال الدول العربية التي لم تتمكن من نصرة القدس ولم تتمكن من الوقوف بجانب القضية الفلسطينية بحجة أنها تخص الفلسطينيين.



ونوه صبري الى أن ما تدعيه هذه الدول خاطئ لأن القضية الفلسطينية تخص جميع العرب والمسلمين فهي أرض مباركة ومقدسة.



وقال الشيخ عكرمة:" فلسطين والقدس والأقصى تعني مضمونا واحدا ضمن إطار واحد لا نستطيع فصلهم، فحين نذكر واحدة منهم نعني ثلاثتهم مجتمعة".



وذكر صبري أنه وعبر التاريخ كانت القدس توحد ولا تفرق فعلينا جميعا كعرب ومسلمين ان نتوحد من أجل القدس، مؤكدا أن ما يحصل من انبطاح واستسلام وتطبيع لا يضيم في جوهر قضيتنا.



وطالب خطيب الأقصى المسلمين جميعا أن تتوحد كلمتهم من أجل فلسطين، موضحا أن أهلها كتب الله لهم الرباط وهم بالصف الأول يدافعون عن مقدساتهم نيابة عن الأمة الاسلامية ولكن المسؤولية لا تسقط فالأقصى أمانة بأعناقنا جميعا لا يمكن أن نتخلى عنها.



وبين أن وجود الأقصى هو الذي يربط جميع العرب والمسلمين بفلسطين ومن يشكك بهذه الحقيقية نشكك بعقيدته وايمانه.



وشارك بالحملة العالمية "فلسطين بوصلتي"، الى جانب الشيخ عكرمة صبري مستشار الرئيس التركي أردوغان والعديد من رؤساء الأحزاب العربية وشخصيات دولية.



رام الله - دنيا الوطنأكد الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى المبارك أن انحراف البوصلة عن الأقصى وتطبيع الدول العربية مع الاحتلال يشجعه على التمادي باعتداءاته، وتجعله ينفرد بالفلسطينيين دون رادع يدفعه الى التراجع عن مخططاته العدوانية.