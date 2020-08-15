إصابات خلال مواجهات مع المستوطنين في عصيرة الشمالية

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب عدد من المواطنين اليوم السبت، اثر اعتداء عصابات المستوطنين على المزارعين أثناء حراثة أرضهم في جبل عيبال ببلدة عصيرة الشمالية شمال نابلس.



وأفادت مصادر محلية بأن أربعة مواطنين أصيبوا بجراح أثناء تصدى عشرات المواطنين لاعتداءات المستوطنين، والمصابين هم قيصر ومحمد تيسير جوابره، وتيسير محمد جوابره، وخالد ناصر جوابره.



وتواجدت قوات الاحتلال بكثافة بالمنطقة، ومنعت المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، وأطلقت باتجاههم الرصاص وقنابل الصوت والغاز.



وسبق أن اقتلعت مجموعات المستوطنين، عشرات أشتال الزيتون في أراضي عصيرة الشمالية.



وأفاد مواطنون من سكان البلدة أنهم اكتشفوا اقتلاع عشرات أشتال الزيتون التي جرى زراعتها أمس الجمعة، في منطقة خلة الدالية، على قمة جبل عيبال، والتي كانت مستهدفة من قبل المستوطنين، وجرى إزالة بؤرة استيطانية من أراضيها.



وتتعرض بلدة عصيرة الشمالية لاعتداءات مستمرة من قطعان المستوطنين والمستعربين بحماية قوات الاحتلال.



وكثفت قوات الاحتلال مؤخراً عمليات شق الطرق الالتفافية ومصادرة آلاف الدونمات الزراعية شمال وجنوب الضفة الغربية.



وبدأ الاحتلال بتنفيذ سياسة الطرق الالتفافية مع التوقيع على اتفاقيات أوسلو، والتي تهدف إلى تجنب الدخول إلى مراكز المدن على حساب الآلاف الدونمات الزراعية التي جرى مصادرتها.