مصدر لـ "دنيا الوطن": الوفد الأمني المصري يصل قطاع غزة غداً

علمت "دنيا الوطن" من مصدر مُطلع موعد وصول الوفد الأمني المصري إلى قطاع غزة، لافتاً إلى أن جهاز المخابرات العامة المصري أجرى اتصالات مع قيادة حركة حماس بغزة بهذا الشأن.



وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن الاتصالات تركزت على وصول الوفد الأمني للقطاع غداً، وذلك في ضوء توتر الأوضاع على الحدود واستمرار إطلاق البالونات الحارقة.



وأكد المصدر، أن الوفد الأمني سيلتقي قيادة حركة حماس ممثلة بقائد الحركة يحيى السنوار ونائبه خليل الحية، وروحي مشتهى، والفصائل الفلسطينية للاطلاع على التطورات الميدانية والسياسية، في ضوء استمرار اطلاق البالونات الحارقة، وتهديد الفصائل بتفعيل الوسائل الخشنة.



وأضاف المصدر: "سيناقش الوفد سبل التخفيف عن قطاع غزة، وطلبات الفصائل الفلسطينية، الذي سيعود بها إلى "تل أبيب"، لمناقشتها من الجانب الاسرائيلي، الذي طالب المصريين بالعمل على وقف اطلاق البالونات الحارقة ووقف قرار تفعيل الأساليب الخشنة".







الجدير ذكره، أن قطاع غزة يشهد توتراً أمنياً منذ عدة أيام، كما قام الاحتلال الإسرائيلي عدة مرات بقصف أهداف في قطاع غزة فيما رد الشباب الفلسطيني بإطلاق البالونات الحارقة على مستوطنات الغلاف.

خاص دنيا الوطن