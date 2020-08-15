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شؤون فلسطينية

خضر حبيب: هناك كوارث ستحدث في قطاع غزة اذا استمر الحصار

خضر حبيب: هناك كوارث ستحدث في قطاع غزة اذا استمر الحصار
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
أكد خضر حبيب، القيادي في حركة الجهاد الاسلامي، أن الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 14 عاما، يجب أن يزول وينكسر، لافتا إلى أن التفاهمات وجودت كحلقة من حلقات كسر الحصار.

وقال حبيب لـ"دنيا الوطن": "اذا استمر الحصار فهناك كوارث ستحدث في قطاع غزة من خلال العوز، فالعدو الاسرائيلي والعالم الصامت سيتحملون المسؤولية عما ستصير اليه الامور".

وأضاف: "عندما يصر الاحتلال الاسرائيلي على تشديد الحصار، يبقى الامر متروكا للشعب الفلسطيني، الذي يرفض الحصار، فما يقوم به شبان غزة من خلال البالونات الحارقة، كلها تندرج في سياق المقاومة الشعبية الشرعية، فهي حق له في مواجهة الحصار والعدوان".

وأوضح حبيب، أن حركته وكل الشعب الفلسطيني، يحملون الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عما سيترتب عن هذا التصعيد الذي يتعمد لاحداثه في المنطقة وقطاع غزة بالذات، من خلال تشديد الحصار الذي سيزيد الطين بلة، وسيزيد الالم على الشعب الفلسطيني.

وقال: "هذا الامر يوضح ان لدى الاحتلال نية خبيثة من اجل تصعيد الامر وقتل الشعب الفلسطيني من خلال الحصار والعدوان المستمر على الشعب الفلسطيني".

وحول عودة فعاليات الارباك الليلي، أكد القيادي في حركة الجهاد، أن من حق الشعب الفلسطيني استخدام كل الادوات؛ من أجل كسر الحصار، لأن استمراره جريمة بحق الانسانية، مطالبا المجتمع الدولي والمنظمات، التحرك لوقف الحصار عن الشعب الفلسطيني.

وحول معلومات وصول الوفد الأمني المصري الى قطاع غزة، نفى حبيب علمه بموعد وصول الوفد المصري الى قطاع غزة، لافتا إلى ان غزة دائما ما تستقبل من يأتي إليها.

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