الصحة بغزة: أجرينا فحص (كورونا) لـ94 عينة وسجلنا إصابة واحدة

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أنها أجرت، اليوم السبت، فحص (كورونا) لـ 94 عينة، خلال 24 ساعة الماضية.



وأشارت الوزارة في تصريح لها، إلى أنها سجلت إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، بحسب ما جاء على وكالة (الرأي).



وكانت الوزارة، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، عن تسجيل إصابة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة من العائدين مؤخراً عبر (معبر رفح).



وقالت: "تم إجراء فحص سريع للحالة المصابة بـ (كورونا) داخل المعبر، وعزلها فور صدور النتيجة الأولية، وسحب عينة مخبرية أخرى لفحص الفيروسات (PCR) والذي أكد إصابة الحالة بالفيروس".