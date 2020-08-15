شاهد: مراسل قناة (كان) الإسرائيلية يتجول في أحد مولات دبي

رام الله - دنيا الوطننشر إعلام الاحتلال الاسرائيلي، اليوم السبت، يظهر مراسل قناة (كان) الإسرائيلية، روعي كايس، وهو يتجول في أحد المولات في إمارة دبي.يشار إلى أنه تم قبل عدة أيام، توقيع اتفاق سلام بين دولة الاحتلال الإسرائيلي، والامارات العربية المتحدة، برعاية من الولايات المتحدة الامريكية، مقابل تراجع الاحتلال عن قراره بضم الأراضي الفلسطينية.وقد لاقت الخطوة الاماراتية، انتقادات مع القيادة الفلسطينية، والفصائل الفلسطينية، حيث اعتبروها طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني، وضربة للقضية الفلسطينية.