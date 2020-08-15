كهرباء غزة: تعطل مفاجئ على خط جباليا وإصلاحه سيستغرق ثلاث ساعات

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة، بأن تعطلاً مفاجئاً طرأ، اليوم السبت، على خط جباليا المغذي لمحافظة شمال قطاع غزة، من داخل الخط الفلسطيني.



وقالت الشركة في تصريح لها: "بعد التواصل مع الجهات المسؤولة، تبين أن عملية الإصلاح ستستغرق نحو ثلاث ساعات حسب تقدير شركة الكهرباء الإسرائيلية"، بحسب وكالة (الرأي).