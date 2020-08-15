التحالف العربي يعلن اعتراض وتدمير طائرات مفخخة أطلقها الحوثيون

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، اليوم السبت، اعتراض وتدمير عدد من الطائرات بدون طيار "المفخخة" أطلقتها جماعة الحوثي.



وبحسب وكالة الأنباء السعودية، قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي: "إن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم السبت من اعتراض وتدمير عدد من الطائرات بدون طيار "المفخخة" التي قامت الجماعة الحوثية بإطلاقها من العاصمة صنعاء، حيث تم اعتراضها وتدميرها بالداخل اليمني".



وكان التحالف العربي قد أعلن يوم الخميس، اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة الحوثي، باتجاه مدينة خميس مشيط، مشيرا إلى أنهما كانا في طريقهما لاستهداف المدنيين بالمدينة.



وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة باتخاذ وتنفيذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.



وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014.



وبالمقابل تنفذ جماعة الحوثي هجمات بطائرات بدون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.