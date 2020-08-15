واشنطن تعزز وحدتها العسكرية في بولندا بألف عسكري



وأضاف في مقابلة مع وكالة الأنباء البولندية اليوم: "يمكننا أن نأمل بنشر ألف عسكري أمريكي بشكل إضافي، على أراضينا. نحن سعداء بقرار شركائنا الأمريكيين الخاص بوضع المقر الرئيسي لقيادة فيلق الخامس في الجيش الأمريكي، في بولندا، والذي سيصبح أهم مركز قيادة أمريكي من هذا النوع على الجناح الشرقي لحلف الناتو".



وشدد شابوتوفيتش على أن نشر قوات أمريكية إضافية في بولندا، لا ينبغي ربطه بقرار سحب قوة أمريكية من ألمانيا.



وقال الوزير، إن "الوحدات التي تغادر ألمانيا، ستنتشر في أجزاء أخرى من أوروبا". وأضاف: "تعزيز الوجود الأمريكي في بلدنا، هو عملية منفصلة ننفذها منذ فترة طويلة. لها هدف واحد تعزيز أمن بولندا".



رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية البولندي ياتسيك تشابوتوفيتش، إنه سيتم نشر حوالي ألف عسكري أمريكي بشكل إضافي، في بولندا بعد توقيع اتفاقية تعاون عسكري مع الولايات المتحدة.