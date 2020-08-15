فتح بقبرص: اتفاق التطبيع نسف للقرارات العربية وخروج عن الصف العربي

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعربت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" إقليم قبرص، عن استهجانها للخطوة الخيانية التي أقدمت عليها دولة الامارات بالتوصل لاتفاق تطبيعي مع الاحتلال الإسرائيلي، والزج باسم فلسطين كذريعة لتبرير هذه الفعلة الشنعاء، والادعاء أنها أجبرته على وقف خطة الضم.



وأكدت الحركة في بيان لها، اليوم السبت، أن هذه الخطوة نسف للقرارات العربية المتفق عليها في إطار المبادرة العربية، وخروج عن الصف العربي، واستخفاف بالحقوق الفلسطينية، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



واعتبرت أن الخطوة المجانية طعنة غادرة في ظهر كل الجهود التي بذلتها القيادة الفلسطينية ولا تزال، في مقارعة العدوان المستمر بسرقة الأراضي، وانتهاك للقرارات الدولية.



ورفضت "فتح" الادعاء الإماراتي والتبرير بأن اقامة علاقات مع الاحتلال، اسهمت في وقف خطة الضم، منددة بزج اسم فلسطين لتمرير مخططها الخياني، لأن شعبنا قادر على الدفاع عن قضاياه وحقوقه.



وأشارت إلى أنها لم تستغرب بيان المدعو دحلان عراب الاتفاق الصهيوإماراتي، الذي رهن نفسه لحمل امتعة أسياده في ابوظبي فاستحق عن جدارة لقب العتال، وقد فضحت أكثر من وسيلة اعلامية دور المدعو دحلان الخياني في ابرام هذه الصفقة.



وعبرت "فتح" إقليم قبرص عن احترامها وتقديرها للشعوب العربية بما فيها الشعب الاماراتي الرافض لخطوة الإمارات الخيانية، مؤكدة انها تستمد قوتها من عمقها العربي والاحرار حول العالم، المتمسكين والمدافعين عن حقوق الشعب الفلسطيني، والرافضين لكل اشكال التطبيع.



وشددت الحركة على دعمها واعتزازها بموقف القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، والخطوات السريعة التي اتخذتها القيادة وتصديها لهذه الخطوة الغادرة، داعية حركة حماس الى اغتنام أجواء التوافق للمسارعة في انهاء الانقسام، والانضواء تحت لواء الشرعية لمواجهة المخططات والمؤامرات ضد فلسطين.