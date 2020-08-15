دولي

الهند تطور ثلاثة لقاحات لـ(كورونا) وتستعد لإنتاج كميات ضخمة

الهند تطور ثلاثة لقاحات لـ(كورونا) وتستعد لإنتاج كميات ضخمة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس وزراء الهند، ناريندا مودي، أن بلاده تعمل على تطوير ثلاثة لقاحات مضادة لفيروس (كورونا) المستجد، وتستعد لإنتاج كميات ضخمة عندما يعطي العلماء الموافقة على المضي قدما في ذلك.

وفي كلمته بمناسبة عيد الاستقلال الرابع والسبعين، السبت، قال مودي من أسوار القلعة الحمراء في الحي القديم في نيودلهي: "لا يجري اختبار لقاح واحد أو اثنين، إنما ثلاثة لقاحات في الهند. وإلى جانب الإنتاج الضخم، فإن خريطة الطريق لتوزيع اللقاح على كل هندي في أقل وقت ممكن جاهزة"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وأضاف رئيس الوزراء الهندي أن بلاده قامت بعمل جيد في احتواء جائحة فيروس (كورونا) المستجد، وأعلن عن مشاريع بنية تحتية بقيمة 1.46 تريليون دولار لدعم الاقتصاد المتدهور.

وشدد على أن الدرس الرئيسي الذي تعلمته الهند من الوباء هو الاعتماد على الذات في التصنيع وتطوير نفسها كوجهة رئيسية لسلسلة التوريد للشركات الدولية.

وقال مودي: "وباء فيروس (كورونا) يمثل أزمة كبيرة، لكنه لا يمكن أن يعرقل التقدم الاقتصادي للهند"، مضيفا أن "الخطط التفصيلية قيد التنفيذ لإنتاج لقاح ضد (كورونا) على نطاق واسع وإتاحته لكل هندي".

وتجاوزت حصيلة وفيات فيروس (كورونا) في الهند عدد بريطانيا هذا الأسبوع، لتصبح رابع أعلى معدل في العالم، حيث أبلغت البلاد عن أكثر من 2.5 مليون حالة مؤكدة، بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

وأعلن مودي أيضا عن خطة صحية رقمية وطنية سيحصل بموجبها كل هندي على بطاقة هوية تحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بالصحة.

وقالت تقارير إعلامية إن الاحتفالات تقلصت السبت بسبب الوباء، حيث وجهت الدعوات إلى 4 آلاف ضيف فقط بدلا من 20 ألفا في الوقت العادي.

أخبار ذات صلة

واشنطن تعزز وحدتها العسكرية في بولندا بألف عسكري

واشنطن تعزز وحدتها العسكرية في بولندا بألف عسكري

دبلوماسي أمريكي من مرفأ بيروت: هذا ما تريده الولايات المتحدة

دبلوماسي أمريكي من مرفأ بيروت: هذا ما تريده الولايات المتحدة

شاهد: عضو (كنيست) يوجه رسالة للإمارات باللغة العربية.. ماذا قال؟

شاهد: عضو (كنيست) يوجه رسالة للإمارات باللغة العربية.. ماذا قال؟

روحاني يُحذّر الإمارات من السماح لإسرائيل بأن يكون لها موطئ قدم بالمنطقة

روحاني يُحذّر الإمارات من السماح لإسرائيل بأن يكون لها موطئ قدم بالمنطقة

شاهد.. كوشنر: الشباب في السعودية مُعجب بإسرائيل وتطبيع المملكة أمر حتمي

شاهد.. كوشنر: الشباب في السعودية مُعجب بإسرائيل وتطبيع المملكة أمر حتمي

أول تعليق من سفارة إسرائيل في تركيا على اتفاق السلام مع الإمارات

أول تعليق من سفارة إسرائيل في تركيا على اتفاق السلام مع الإمارات

روسيا تُعلن البدء بإنتاج لقاح مضاد لفيروس (كورونا)

روسيا تُعلن البدء بإنتاج لقاح مضاد لفيروس (كورونا)

خيبة لـ (ترامب).. مجلس الأمن يرفض مشروع تمديد حظر السلاح على إيران

خيبة لـ (ترامب).. مجلس الأمن يرفض مشروع تمديد حظر السلاح على إيران

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

فتح بقبرص: اتفاق التطبيع نسف للقرارات العربية وخروج عن الصف العربي

فتح بقبرص: اتفاق التطبيع نسف للقرارات العربية وخروج عن الصف العربي

مستوطنون يقتلعون أشتال زيتون في عصيرة الشمالية بنابلس

مستوطنون يقتلعون أشتال زيتون في عصيرة الشمالية بنابلس

غزة: مباحث التموين تتلف 128 دجاجة مريضة وتغلق مصنع أجبان

غزة: مباحث التموين تتلف 128 دجاجة مريضة وتغلق مصنع أجبان

النتشة: الاتفاق التطبيعي مكافأة للاحتلال على جرائمه بحق شعبنا

النتشة: الاتفاق التطبيعي مكافأة للاحتلال على جرائمه بحق شعبنا

بلدية خانيونس تشرع بتعشيب وتجميل حديقة حي الأمل

بلدية خانيونس تشرع بتعشيب وتجميل حديقة حي الأمل

منظمات المجتمع المدني تُحذّر من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة

منظمات المجتمع المدني تُحذّر من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة

الكسواني: الاحتلال سيستغل الاتفاق مع الإمارات للاعتداءعلى الأقصى

الكسواني: الاحتلال سيستغل الاتفاق مع الإمارات للاعتداءعلى الأقصى

الإمارات عن اتفاق التطبيع: اشترينا الوقت وعلى الفلسطينيين الاستفادة

الإمارات عن اتفاق التطبيع: اشترينا الوقت وعلى الفلسطينيين الاستفادة

منوعات

مطالبات لـ &#34;محمد عساف&#34; لإلغاء حفلته في دبي ردًا على تطبيع الإمارات وإسرائيل

مطالبات لـ "محمد عساف" لإلغاء حفلته في دبي ردًا على تطبيع الإمارات وإسرائيل

زين العمر ينسحب من حزب الرئيس اللبناني

زين العمر ينسحب من حزب الرئيس اللبناني

إليسا: الله لا يسامحك يا ميشال عون

إليسا: الله لا يسامحك يا ميشال عون

الكشف عن وصية الفنانة شويكار

الكشف عن وصية الفنانة شويكار

بعد اتهامات &#34;غسيل الأموال&#34;.. فنانة كويتية شهيرة تكشف مصدر ثروتها

بعد اتهامات "غسيل الأموال".. فنانة كويتية شهيرة تكشف مصدر ثروتها

&#34;خسارة برشلونة بثمانية&#34;.. تعليق نجوم الفن على فضيحة القرن

"خسارة برشلونة بثمانية".. تعليق نجوم الفن على فضيحة القرن

هل أصيبت نادين تحسين بيك ووالدها بفيروس (كورونا)؟

هل أصيبت نادين تحسين بيك ووالدها بفيروس (كورونا)؟

أول صورة لـ &#34;نادين نجيم&#34; بعد تشوّه وجهها بانفجار بيروت

أول صورة لـ "نادين نجيم" بعد تشوّه وجهها بانفجار بيروت

&#34;بيلا حديد&#34; تظهر بالحجاب.. ووالدها يُعلق: أميرة فلسطينية

"بيلا حديد" تظهر بالحجاب.. ووالدها يُعلق: أميرة فلسطينية

ظهور عقد عرفي بين هيفاء وهبي ووزيري.. تعرف على قيمة مهرها

ظهور عقد عرفي بين هيفاء وهبي ووزيري.. تعرف على قيمة مهرها

عربي

الصحة السعودية تسجل أدنى حصيلة وفيات يومية بـ(كورونا) منذ مطلع أغسطس

الصحة السعودية تسجل أدنى حصيلة وفيات يومية بـ(كورونا) منذ مطلع أغسطس

التحالف العربي يعلن اعتراض وتدمير طائرات مفخخة أطلقها الحوثيون

التحالف العربي يعلن اعتراض وتدمير طائرات مفخخة أطلقها الحوثيون

العراق: تسجيل أعلى إحصائية يومية بأعداد المصابين بـ (كورونا)

العراق: تسجيل أعلى إحصائية يومية بأعداد المصابين بـ (كورونا)

شاهد: رئيس الوزراء المصري يصل الخرطوم في زيارة رسمية

شاهد: رئيس الوزراء المصري يصل الخرطوم في زيارة رسمية