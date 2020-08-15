شاهد: 17 حريقات اندلع بمستوطنات غلاف غزة منذ الصباح بفعل البالونات الحارقة





















رام الله - دنيا الوطنأفاد اعلام الاحتلال الاسرائيلي، بأن عدد الحرائق التي اندلعت في مستوطنات غلاف غزة، منذ الصباح وحتى اللحظة، والتي جاءت بفعل استمرار اطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة، وصل الى 17 حريقا.وأشار اعلام الاحتلال، أن الحرائق تمركزت في المجلس الإقليمي (أشكول)، وكيبوتس (بئيري)، ومستوطنة (سدوت نيغف).يشار إلى أن طائرات الاحتلال الاسرائيلي، قصفت عدة اهداف الليلة الماضية، ردا على استمرار اطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة، تجاه مستوطنات غلاف غزة، وقد أسفر القصف عن إصابة أربعة مواطنين.