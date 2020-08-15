شؤون فلسطينية

التحرير الوطني الجزائري: ربط الإتفاق المشؤوم بتأجيل الضم لا ينطلي على أحد

التحرير الوطني الجزائري: ربط الإتفاق المشؤوم بتأجيل الضم لا ينطلي على أحد
رام الله - دنيا الوطن
استنكر حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري، اليوم السبت، الاعلان الإماراتي الإسرائيلي الأميركي، واعتبره طعنة في ظهر القضية الفلسطينية وغدرا مكتمل الأركان.

وقال الحزب في بيان صحفي: "إن ربط الإتفاق المشؤوم بالنجاح الموهوم في تأجيل خطة الضم للأراضي الفلسطينية لا يمكن أن ينطلي على أحد، ولا يبرر هذا الموقف، وسيظل وصمة عار تلاحق أصحابه على مر التاريخ"، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.

واستهجن الحزب صمت الأطراف الفاعلة على الساحة العربية على هذا الاتفاق المشؤوم، الذي يعتبر خرقا لاتفاقية السلام العربية، التي تشترط تطبيع العلاقات بالانسحاب الكامل لدولة الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي المحتلة منذ عام 1967.

وقال: يجب على جامعة الدول العربية تذكير الامارات بعواقب الخروج عما بقي من إجماع عربي، وتجديد الموقف الرسمي بالإلتزام بمبادرة السلام العربية المصادق عليها في قمة بيروت 2002.

وجدد الحزب التأكيد على مواقفه الثابتة والمبدئية بمناصرة القضية الفلسطينية ودعم حق الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وأنه لا حياد ولا تراجع عن هذا المبدأ مهما اشتدت الضغوط والإكراهات.

أخبار ذات صلة

مستوطنون يقتلعون أشتال زيتون في عصيرة الشمالية بنابلس

مستوطنون يقتلعون أشتال زيتون في عصيرة الشمالية بنابلس

محلل إسرائيلي: يجب الرد على البالونات الحارقة بطريقة &#34;عقلانية&#34;

محلل إسرائيلي: يجب الرد على البالونات الحارقة بطريقة "عقلانية"

صيدم: الاتفاق الثلاثي الأمريكي الإسرائيلي الإماراتي مهزلة تاريخية تستهدف القضية الفلسطينية

صيدم: الاتفاق الثلاثي الأمريكي الإسرائيلي الإماراتي مهزلة تاريخية تستهدف القضية الفلسطينية

غزة: مباحث التموين تتلف 128 دجاجة مريضة وتغلق مصنع أجبان

غزة: مباحث التموين تتلف 128 دجاجة مريضة وتغلق مصنع أجبان

النتشة: الاتفاق التطبيعي مكافأة للاحتلال على جرائمه بحق شعبنا

النتشة: الاتفاق التطبيعي مكافأة للاحتلال على جرائمه بحق شعبنا

بلدية خانيونس تشرع بتعشيب وتجميل حديقة حي الأمل

بلدية خانيونس تشرع بتعشيب وتجميل حديقة حي الأمل

منظمات المجتمع المدني تُحذّر من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة

منظمات المجتمع المدني تُحذّر من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة

الكسواني: الاحتلال سيستغل الاتفاق مع الإمارات للاعتداءعلى الأقصى

الكسواني: الاحتلال سيستغل الاتفاق مع الإمارات للاعتداءعلى الأقصى

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

مستوطنون يقتلعون أشتال زيتون في عصيرة الشمالية بنابلس

مستوطنون يقتلعون أشتال زيتون في عصيرة الشمالية بنابلس

غزة: مباحث التموين تتلف 128 دجاجة مريضة وتغلق مصنع أجبان

غزة: مباحث التموين تتلف 128 دجاجة مريضة وتغلق مصنع أجبان

النتشة: الاتفاق التطبيعي مكافأة للاحتلال على جرائمه بحق شعبنا

النتشة: الاتفاق التطبيعي مكافأة للاحتلال على جرائمه بحق شعبنا

بلدية خانيونس تشرع بتعشيب وتجميل حديقة حي الأمل

بلدية خانيونس تشرع بتعشيب وتجميل حديقة حي الأمل

منظمات المجتمع المدني تُحذّر من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة

منظمات المجتمع المدني تُحذّر من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة

الكسواني: الاحتلال سيستغل الاتفاق مع الإمارات للاعتداءعلى الأقصى

الكسواني: الاحتلال سيستغل الاتفاق مع الإمارات للاعتداءعلى الأقصى

هندسة المتفجرات تُعاين جسماً مشبوهاً بشارع النفق بغزة

هندسة المتفجرات تُعاين جسماً مشبوهاً بشارع النفق بغزة

حماد: شعبنا سينتصر ولن يثنينا تطبيع المطبعين

حماد: شعبنا سينتصر ولن يثنينا تطبيع المطبعين

منوعات

مطالبات لـ &#34;محمد عساف&#34; لإلغاء حفلته في دبي ردًا على تطبيع الإمارات وإسرائيل

مطالبات لـ "محمد عساف" لإلغاء حفلته في دبي ردًا على تطبيع الإمارات وإسرائيل

زين العمر ينسحب من حزب الرئيس اللبناني

زين العمر ينسحب من حزب الرئيس اللبناني

إليسا: الله لا يسامحك يا ميشال عون

إليسا: الله لا يسامحك يا ميشال عون

الكشف عن وصية الفنانة شويكار

الكشف عن وصية الفنانة شويكار

بعد اتهامات &#34;غسيل الأموال&#34;.. فنانة كويتية شهيرة تكشف مصدر ثروتها

بعد اتهامات "غسيل الأموال".. فنانة كويتية شهيرة تكشف مصدر ثروتها

&#34;خسارة برشلونة بثمانية&#34;.. تعليق نجوم الفن على فضيحة القرن

"خسارة برشلونة بثمانية".. تعليق نجوم الفن على فضيحة القرن

هل أصيبت نادين تحسين بيك ووالدها بفيروس (كورونا)؟

هل أصيبت نادين تحسين بيك ووالدها بفيروس (كورونا)؟

أول صورة لـ &#34;نادين نجيم&#34; بعد تشوّه وجهها بانفجار بيروت

أول صورة لـ "نادين نجيم" بعد تشوّه وجهها بانفجار بيروت

&#34;بيلا حديد&#34; تظهر بالحجاب.. ووالدها يُعلق: أميرة فلسطينية

"بيلا حديد" تظهر بالحجاب.. ووالدها يُعلق: أميرة فلسطينية

ظهور عقد عرفي بين هيفاء وهبي ووزيري.. تعرف على قيمة مهرها

ظهور عقد عرفي بين هيفاء وهبي ووزيري.. تعرف على قيمة مهرها

عربي

العراق: تسجيل أعلى إحصائية يومية بأعداد المصابين بـ (كورونا)

العراق: تسجيل أعلى إحصائية يومية بأعداد المصابين بـ (كورونا)

شاهد: رئيس الوزراء المصري يصل الخرطوم في زيارة رسمية

شاهد: رئيس الوزراء المصري يصل الخرطوم في زيارة رسمية

شاهد: انهيار عمارة بالقاهرة والبحث عن سكانها تحت الأنقاض

شاهد: انهيار عمارة بالقاهرة والبحث عن سكانها تحت الأنقاض

شاهد: ما هي حقيقة قرية الجن في الإمارات؟

شاهد: ما هي حقيقة قرية الجن في الإمارات؟