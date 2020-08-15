شؤون فلسطينية

مستوطنون يقتلعون أشتال زيتون في عصيرة الشمالية بنابلس

مستوطنون يقتلعون أشتال زيتون في عصيرة الشمالية بنابلس
رام الله - دنيا الوطن
اقتلع مستوطنون، اليوم السبت، عشرات أشتال الزيتون في اراضي عصيرة الشمالية بمحافظة نابلس.

وقال مدير مكتب وزارة الإعلام في الشمال ناصر جوابرة، إن المواطنين اكتشفوا اقتلاع عشرات أشتال الزيتون التي جرى زراعتها، أمس الجمعة، في منطقة خلة الدالية، على قمة جبل عيبال، والتي كانت مستهدفة من قبل المستوطنين، وجرى إزالة بؤرة استيطانية من أراضيها، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.

واضاف ان مجموعة من المستوطنين وبحماية جيش الاحتلال، عادت أمس وحاولت نصب خيام في المنطقة، الا أن الاهالي تصدوا لها، الامر الذي ادى الى اندلاع مواجهات أصيب خلالها عدد من المواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وحالات اختناق جراء الغاز المسيل للدموع.

يذكر انه جرى ازالة منزلين متنقلين للمستوطنين فوق قمة جبل عيبال في الاراضي التابعة لبلدة عصيرة الشمالية في حوض رقم "37" والمسمى منطقة خلة الدالية، بعد ان شهدت مسيرات أسبوعية مناهضة للاستيطان

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مستوطنون يقتلعون أشتال زيتون في عصيرة الشمالية بنابلس

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