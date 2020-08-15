شاهد: عضو (كنيست) يوجه رسالة للإمارات باللغة العربية.. ماذا قال؟



















رام الله - دنيا الوطنوجه آفي ديختر، عضو (كنيست) عن حزب (الليكود)، رسالة مصورة باللغة العربية إلى دولة الإمارات، بعد توقيع "الاتفاق التاريخي" بينها وبين إسرائيل.وقال ديختر في رسالته المصورة: "سكان إسرائيل يرحبون بكم.. بيوتنا بيوتكم.. أهلا وسهلا بكم ونحن بانتظاركم"، بحسب ما جاء على موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية.