شاهد: عضو (كنيست) يوجه رسالة للإمارات باللغة العربية.. ماذا قال؟
رام الله - دنيا الوطن
وجه آفي ديختر، عضو (كنيست) عن حزب (الليكود)، رسالة مصورة باللغة العربية إلى دولة الإمارات، بعد توقيع "الاتفاق التاريخي" بينها وبين إسرائيل.
وقال ديختر في رسالته المصورة: "سكان إسرائيل يرحبون بكم.. بيوتنا بيوتكم.. أهلا وسهلا بكم ونحن بانتظاركم"، بحسب ما جاء على موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية.
وجه آفي ديختر، عضو (كنيست) عن حزب (الليكود)، رسالة مصورة باللغة العربية إلى دولة الإمارات، بعد توقيع "الاتفاق التاريخي" بينها وبين إسرائيل.
وقال ديختر في رسالته المصورة: "سكان إسرائيل يرحبون بكم.. بيوتنا بيوتكم.. أهلا وسهلا بكم ونحن بانتظاركم"، بحسب ما جاء على موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية.
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