شؤون فلسطينية

صيدم: الاتفاق الثلاثي الأمريكي الإسرائيلي الإماراتي مهزلة تاريخية تستهدف القضية الفلسطينية

صيدم: الاتفاق الثلاثي الأمريكي الإسرائيلي الإماراتي مهزلة تاريخية تستهدف القضية الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
وصف الدكتور صبري صيدم، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح،  الاتفاق الثلاثي الامريكي – الاماراتي- الاسرائيلي بمهزلة تاريخية  دبلوماسية تستهدف القضية الفلسطينية في وقت يحتاج فيه شعبنا وقيادته لحالة  انقاذ عربية وليس هدية لنتنياهو وترامب.

وقال صيدم في حديث لاذاعة (صوت فلسطين)، اليوم السبت: "إنه يتوجب علينا الآن  توسيع دائرة الرفض عربيا في ظل تغيرات المنطقة وعربدة ترامب سياسيا ورحيل  بعض الزعماء المآزرين لقضيتنا الفلسطينية مثل الشيخ زايد بن سلطان آل  نهيان.

ووجه صيدم رسالة الى أبو ظبي مفادها أن المال لا يحقق سلام والخروج عن  إرادة شعبنا لا يوفر الأمن وفلسطين براء منهم جميعا داعيا الامارات أن لا  تجعل قضيتنا ورقة توت لتغطية عوراتها.

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