العراق: تسجيل أعلى إحصائية يومية بأعداد المصابين بـ (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم السبت، تسجيل 4293 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، وهو الرقم الأعلى الذي يسجله العراق حتى الآن.



وذكرت في بيان صحفي نقلته (روسيا اليوم): "تم فحص 18295 نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض 1263650".



وأضافت: "كما تم تسجيل 76 حالة وفاة، و2571 حالة شفاء، خلال ذات المدة".



وبلغ مجموع حالات الشفاء في العراق 122700 حالة، والإصابات 172583، بينما الوفيات فبلغت 5785 وفاة.