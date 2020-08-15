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شاهد: رئيس الوزراء المصري يصل الخرطوم في زيارة رسمية

شاهد: رئيس الوزراء المصري يصل الخرطوم في زيارة رسمية
جانب من الزيارة
رام الله - دنيا الوطن
وصل رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، على رأس وفد رفيع إلى السودان، اليوم السبت، في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الخرطوم عبد الله حمدوك رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين بالدولة، وفقاً لما نقلته (سونا). 

 

ويشتمل برنامج الزيارة على لقاءات بكل من رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، ولقاء النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن وفد رئيس الوزراء المصري يضم وزراء التجارة والصناعة والري والصحة والكهرباء وممثلين لوزارت النقل وعددا من وكلاء الوزارات.

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