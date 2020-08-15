دولي

روحاني يُحذّر الإمارات من السماح لإسرائيل بأن يكون لها موطئ قدم بالمنطقة

روحاني يُحذّر الإمارات من السماح لإسرائيل بأن يكون لها موطئ قدم بالمنطقة
الرئيس الإيراني حسن روحاني
رام الله - دنيا الوطن
حذر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم السبت، الإمارات، من السماح لإسرائيل، بأن يكون لها موطئ قدم بالمنطقة.

وقال روحاني، في كلمة نقلتها (سكاي نيوز) عن التلفزيون الإيراني، إن "الإمارات ارتكبت خطأ جسيماً بالتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل، وهي خطوة ليست في صالح أمنهم، ونحذرهم من فتح باب لإسرائيل في المنطقة".

وأضاف الرئيس الإيراني: "تطبيع الإمارات مع إسرائيل خطوة مدانة، وخيانة عظمى للشعب الفلسطيني، وحكامها نهجواً طريقاً خاطئاً"، متابعاً "نأمل أن تتراجع الإمارات عن هذا الخطأ".

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