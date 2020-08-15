شاهد.. كوشنر: الشباب في السعودية مُعجب بإسرائيل وتطبيع المملكة أمر حتمي



وقال في مقابلة مع قناة (سي إن بي سي) الأمريكية: إن جيل الشباب السعودي، معجب بإسرائيل، ويسعى لإقامة علاقات مع الدولة اليهودية، إنهم يرون إسرائيل على أنها وادي السيليكون تقريباً في الشرق الأوسط، ويريدون أن يرتبطوا بها كشريك تجاري وشريك تقني وشريك أمني.





وتابع مستشار الرئيس ترامب، المكلف بالشرق الأوسط: "أعتقد أنه من المحتم، أن يكون للسعودية وإسرائيل علاقات طبيعية تماماً، وأنهما ستكونان قادرتين على تحقيق الكثير من الأعمال العظيمة معا".



وأردف كوشنر: "من الواضح أن السعودية كانت رائدة في صنع التجديد، ولكن لا يمكنك قلب بارجة بين عشية وضحاها".



ووصف كوشنر، اتفاق تطبيع العلاقات بين تل أبيب وأبوظبي بـ"الخطوة التاريخية"، مضيفاً: "أعتقد أن لدينا دولاً أخرى مهتمة جداً بالمضي قدماً"، في إشارة إلى العلاقات الدبلوماسية مع "إسرائيل".



كما قال كوشنر، الذي ورد أنه لعب دورًا في التوسط في الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي: إن "الأجيال الأكبر سناً ما زالت عالقة في صراعات الماضي، وعلى الرغم من الجهود الأخيرة التي بذلتها البلاد نحو التحديث".







رام الله - دنيا الوطناعتبر جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن "تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية قادم، وأنه "أمر حتمي".