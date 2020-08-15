أول تعليق من سفارة إسرائيل في تركيا على اتفاق السلام مع الإمارات

رام الله - دنيا الوطنوصفت السفارة الإسرائيلية في تركيا، مساء الجمعة، إعلان اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل بـ"اليوم التاريخي"، وذلك وسط ردود فعل رسمية تركية مناهضة لهذا الإعلان، وتلويح بإمكانية قطع العلاقات مع أبوظبي.وقالت السفارة الإسرائيلية في تركيا على صفحتها الرسمية بـ (تويتر) وفق ما نقلته (سي ان ان): "أيام تاريخية تحصل.. نأمل أن اتفاق السلام الموقع بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، سيقود إلى الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط.."وأرفقت السفارة الإسرائيلية في تغريدتها مقطع فيديو نشرته الموقع الرسمي لدولة إسرائيل على (تويتر) يجمع مقاطع وصوراً لإسرائيل والإمارات، بتعليق قالت فيه: "إسرائيل ترحب بمعاهدة السلام التاريخية بين إسرائيل، والإمارات العربية المتحدة".ويذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، كان قد لوح، الجمعة، بإمكانية أن تتخذ بلاده خطوات لتعليق العلاقات الدبلوماسية مع إدارة أبوظبي، أو سحب السفير التركي فيها، وذلك في تعقيب على إعلان اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل، الخميس.وقال أردوغان في كلمته، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية: ""نقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، لم ولن نترك فلسطين لقمة سائغة لأحد أبداً.. يمكن أن نتخذ خطوات لتعليق العلاقات الدبلوماسية مع إدارة أبوظبي أو سحب سفيرنا".