شؤون فلسطينية

بلدية خانيونس تشرع بتعشيب وتجميل حديقة حي الأمل

بلدية خانيونس تشرع بتعشيب وتجميل حديقة حي الأمل
رام الله - دنيا الوطن
شرعت بلدية خانيونس، جنوب محافظات غزة، بتعشيب وتجميل حديقة حي الأمل غرب المدينة، والواقعة على مساحة (40) دونمًا وذلك في إطار جهودها المتواصلة لإضفاء المظهر الحضاري والجمالي للمدينة، وزيادة المساحات الخضراء والأماكن الترفيهية للسكان.

وذكر رئيس قسم الحدائق والمتنزهات، م. عمر مطر، أهمية عملية التعشيب، وقص النجيل، وتقليم الأشجار في البركة المذكورة، وإزالة الأعشاب الضارة، وصيانة شبكة الري، وتهذيب الأشجار وتزيينها بالشكل المطلوب، موضحًا أن الأعمال تواصلت على مدى أسبوع تقريباً.

ودعا مطر كافة المواطنين إلى ضرورة الحفاظ على هذا المرفق الخدماتي، الذي يؤمه المواطنون من كافة الشرائح العمرية من جميع أرجاء المحافظة، لافتاً إلى أن البلدية، ستعمل خلال الفترة المقبلة على زيادة المساحات الخضراء قدر المستطاع، وبإمكانياتها المتوفرة، خدمة لأبناء شعبنا الفلسطيني. 

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