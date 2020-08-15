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شاهد: العراق يُرسل طائرة مساعدات جديدة للبنان بعد شحنة النفط

شاهد: العراق يُرسل طائرة مساعدات جديدة للبنان بعد شحنة النفط
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أرسلت الحكومة العراقية، اليوم السبت، طائرة مساعدات جديدة إلى العاصمة اللبنانية، بيروت، في إطار الدعم العراقي للشعب اللبناني، بعد أحداث مرفأ بيروت.

وبحسب (روسيا اليوم) وصلت الطائرة صباح اليوم، وهي تحمل أطناناً من المواد الغذائية والطبية، على أن تصل طائرات أخرى خلال الأيام المقبلة.

 

وكانت شحنة من الوقود العراقي، قد وصلت إلى لبنان الأسبوع الماضي، كما يستعد العراق الآن لإرسال 13 ألف طن من القمح والحبوب.



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