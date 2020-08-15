عاجل

  • الكسواني: الاحتلال سيستغل الاتفاق مع الامارات للاعتداءعلى الأقصى

شؤون فلسطينية

فلسطين: استمرار الارتفاع الكبير بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

فلسطين: استمرار الارتفاع الكبير بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
واصلت فلسطين، اليوم السبت، تسجيل الارتفاع الكبير، بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا).

وأعلنت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، تسجيل ثلاث حالات وفاة و498 إصابة جديدة بالفيروس، بالإضافة إلى 112 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأضافت في تصريح صحفي نشرته صفحة الوزارة على (فيسبوك): أن حالتي وفاة، تم الإعلان عنهما صباح اليوم، لمريض من محافظة الخليل، ومريض من محافظة نابلس، فيما سجلت حالة وفاة ثالثة، لمريض في جبل المكبر داخل مدينة القدس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة، توزعت كما يلي: محافظة الخليل (104)، محافظة نابلس (91)، محافظة بيت لحم (32) محافظة قلقيلية (8)، محافظة رام الله والبيرة (28)، محافظة أريحا والأغوار (1)، محافظة جنين (3)، محافظة طولكرم (36)، محافظة القدس (194)، بينها 179 داخل مدينة القدس، قطاع غزة (1).

وتابعت وزيرة الصحة، أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة جنين (5)، مدينة القدس (106)، قطاع غزة (1).

وأوضحت وزيرة الصحة، أن نسبة التعافي بلغت 59.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 39.5%، وحالات الوفاة 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 55 مريضاً بغرف العناية المكثفة، بينهم 5 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

أخبار ذات صلة

الكسواني: الاحتلال سيستغل الاتفاق مع الإمارات للاعتداءعلى الأقصى

الكسواني: الاحتلال سيستغل الاتفاق مع الإمارات للاعتداءعلى الأقصى

الإمارات عن اتفاق التطبيع: اشترينا الوقت وعلى الفلسطينيين الاستفادة

الإمارات عن اتفاق التطبيع: اشترينا الوقت وعلى الفلسطينيين الاستفادة

هندسة المتفجرات تُعاين جسماً مشبوهاً بشارع النفق بغزة

هندسة المتفجرات تُعاين جسماً مشبوهاً بشارع النفق بغزة

حماد: شعبنا سينتصر ولن يثنينا تطبيع المطبعين

حماد: شعبنا سينتصر ولن يثنينا تطبيع المطبعين

الخارجية: تسيير رحلتي إجلاء للملكية الأردنية إلى اسطنبول ودبي الشهر الجاري

الخارجية: تسيير رحلتي إجلاء للملكية الأردنية إلى اسطنبول ودبي الشهر الجاري

داخلية غزة تُصدر إعلاناً مهماً بخصوص تسليم أمتعة العائدين عبر (معبر رفح)

داخلية غزة تُصدر إعلاناً مهماً بخصوص تسليم أمتعة العائدين عبر (معبر رفح)

محافظة قلقيلية: أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) لمخالطين

محافظة قلقيلية: أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) لمخالطين

قيادي بحماس: التطبيع الإماراتي خطوة لإنهاء القضية الفلسطينية

قيادي بحماس: التطبيع الإماراتي خطوة لإنهاء القضية الفلسطينية

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الكسواني: الاحتلال سيستغل الاتفاق مع الإمارات للاعتداءعلى الأقصى

الكسواني: الاحتلال سيستغل الاتفاق مع الإمارات للاعتداءعلى الأقصى

حماد: شعبنا سينتصر ولن يثنينا تطبيع المطبعين

حماد: شعبنا سينتصر ولن يثنينا تطبيع المطبعين

محافظة قلقيلية: أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) لمخالطين

محافظة قلقيلية: أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) لمخالطين

قيادي بحماس: التطبيع الإماراتي خطوة لإنهاء القضية الفلسطينية

قيادي بحماس: التطبيع الإماراتي خطوة لإنهاء القضية الفلسطينية

&#34;مستعربون&#34; يختطفون شاباً من مخيم جنين والاحتلال يعتقل آخر

"مستعربون" يختطفون شاباً من مخيم جنين والاحتلال يعتقل آخر

المطران حنا: لن يتمكن أحد من تصفية القضية الفلسطينية

المطران حنا: لن يتمكن أحد من تصفية القضية الفلسطينية

إرزيقات: اتحاد المعلمين العرب أعلن رفضه لقرار الإمارات المتاجرة بالقضية الفلسطينية

إرزيقات: اتحاد المعلمين العرب أعلن رفضه لقرار الإمارات المتاجرة بالقضية الفلسطينية

لجنة فلسطين النيابية بالأردن: يجب وضع عقوبات على أي دولة عربية تُطبع

لجنة فلسطين النيابية بالأردن: يجب وضع عقوبات على أي دولة عربية تُطبع

منوعات

مطالبات لـ &#34;محمد عساف&#34; لإلغاء حفلته في دبي ردًا على تطبيع الإمارات وإسرائيل

مطالبات لـ "محمد عساف" لإلغاء حفلته في دبي ردًا على تطبيع الإمارات وإسرائيل

زين العمر ينسحب من حزب الرئيس اللبناني

زين العمر ينسحب من حزب الرئيس اللبناني

إليسا: الله لا يسامحك يا ميشال عون

إليسا: الله لا يسامحك يا ميشال عون

الكشف عن وصية الفنانة شويكار

الكشف عن وصية الفنانة شويكار

بعد اتهامات &#34;غسيل الأموال&#34;.. فنانة كويتية شهيرة تكشف مصدر ثروتها

بعد اتهامات "غسيل الأموال".. فنانة كويتية شهيرة تكشف مصدر ثروتها

&#34;خسارة برشلونة بثمانية&#34;.. تعليق نجوم الفن على فضيحة القرن

"خسارة برشلونة بثمانية".. تعليق نجوم الفن على فضيحة القرن

هل أصيبت نادين تحسين بيك ووالدها بفيروس (كورونا)؟

هل أصيبت نادين تحسين بيك ووالدها بفيروس (كورونا)؟

أول صورة لـ &#34;نادين نجيم&#34; بعد تشوّه وجهها بانفجار بيروت

أول صورة لـ "نادين نجيم" بعد تشوّه وجهها بانفجار بيروت

&#34;بيلا حديد&#34; تظهر بالحجاب.. ووالدها يُعلق: أميرة فلسطينية

"بيلا حديد" تظهر بالحجاب.. ووالدها يُعلق: أميرة فلسطينية

ظهور عقد عرفي بين هيفاء وهبي ووزيري.. تعرف على قيمة مهرها

ظهور عقد عرفي بين هيفاء وهبي ووزيري.. تعرف على قيمة مهرها

عربي

الأوقاف السورية تقرر رفع تعليق صلوات الجماعة في دمشق وريفها

الأوقاف السورية تقرر رفع تعليق صلوات الجماعة في دمشق وريفها

الاتحاد التونسي للشغل: لا أموال الأمارات أو بترولها سيحميها من الخيانة العظمى للفلسطينيين

الاتحاد التونسي للشغل: لا أموال الأمارات أو بترولها سيحميها من الخيانة العظمى للفلسطينيين

نقيب المحامين الكويتين: الحراك النقابي الكويتي يرفض الاتفاق الثلاثي

نقيب المحامين الكويتين: الحراك النقابي الكويتي يرفض الاتفاق الثلاثي

مقتل ناشط مدني عراقي برصاص مجهولين جنوبي البلاد

مقتل ناشط مدني عراقي برصاص مجهولين جنوبي البلاد