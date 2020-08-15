فلسطين: استمرار الارتفاع الكبير بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

واصلت فلسطين، اليوم السبت، تسجيل الارتفاع الكبير، بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا).



وأعلنت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، تسجيل ثلاث حالات وفاة و498 إصابة جديدة بالفيروس، بالإضافة إلى 112 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.



وأضافت في تصريح صحفي نشرته صفحة الوزارة على (فيسبوك): أن حالتي وفاة، تم الإعلان عنهما صباح اليوم، لمريض من محافظة الخليل، ومريض من محافظة نابلس، فيما سجلت حالة وفاة ثالثة، لمريض في جبل المكبر داخل مدينة القدس.



وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة، توزعت كما يلي: محافظة الخليل (104)، محافظة نابلس (91)، محافظة بيت لحم (32) محافظة قلقيلية (8)، محافظة رام الله والبيرة (28)، محافظة أريحا والأغوار (1)، محافظة جنين (3)، محافظة طولكرم (36)، محافظة القدس (194)، بينها 179 داخل مدينة القدس، قطاع غزة (1).



وتابعت وزيرة الصحة، أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة جنين (5)، مدينة القدس (106)، قطاع غزة (1).



وأوضحت وزيرة الصحة، أن نسبة التعافي بلغت 59.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 39.5%، وحالات الوفاة 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.



ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 55 مريضاً بغرف العناية المكثفة، بينهم 5 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

رام الله - دنيا الوطن