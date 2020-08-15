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حماد: شعبنا سينتصر ولن يثنينا تطبيع المطبعين

حماد: شعبنا سينتصر ولن يثنينا تطبيع المطبعين
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) فتحي حماد: إن طريق النجاسة، الذي سلكه حكام الإمارات، لا يمكن أن يؤدي إلا إلى الانتكاسات، مبيناً أن شعبنا سينتصر، وسنحرر فلسطين بسواعد رجالنا المؤمنين الصادقين، ولن يثنينا تطبيع الإمارات وهرولة المطبعين نحو الكيان.

وأكد حماد في كلمته، خلال تأبين القيادي في حركة (حماس) خالد محفوظ، أمس، الجمعة، أن فلسطين ستحرر، وسيذهب حكام الإمارات إلى حيث يستحقون في التاريخ.

وأوضح أنه في طريقنا للتحرير، لا بد أن ينكشف الجميع أمام الحق، وحكام الإمارات، انكشفوا على حقيقتهم.

وشدد على أن العدو الصهيوني، ومن خلفه، يعلمون جيدًا أن غزة يستحيل إخضاعها، وأن المقاومة جاهزة وبكل الوسائل لإساءة وجه العدو، مؤكداً أن كوابيس المقاومة، ستبقى تقض مضاجع العدو، وتلاحقه حتى يشعر أصغر طفل فلسطيني بالأمان.

وأوضح، أن غزة المحاصرة تراكم قوتها يوماً بعد يوم، وستستمر بكل الأدوات لكسر الحصار، وسنفاجئ العدو بالعديد من المفاجآت في حال أقدم على أي حماقة ضد شعبنا.

يذكر، أن الحفل، الذي حضره قيادة (حماس) بخانيونس، وحشد جماهيري كبير، جاء تأبيناً للقائد الراحل خالد محفوظ، أحد أبرز قادة حماس بخانيونس، والذي وافته المنية فجر الأربعاء الماضي 12 آب/ أغسطس 2020، وعرض فيه فيلم يروي جانباً من سيرته.

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